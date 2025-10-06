林安可百轟儀式母親驚喜現身　幽默喊話：舞跳不好應該是沒遺傳到

▲▼林安可。（圖／統一獅提供）

記者楊舒帆／綜合報導

統一獅強打林安可於6月28日在台南棒球場對戰富邦悍將時，於四局下擊出左外野兩分砲，達成個人生涯百轟里程碑。球團今（6）日賽前特別舉辦「林安可百轟慶祝頒獎儀式」，邀請恩師與母親到場祝賀，現場氣氛溫馨感人。

原定9月21日舉行的慶祝活動因雨延賽，順延至今日進行。儀式開場播放特製的「林安可百轟紀念影片」，由母親安采湄、南英商工教練陳献榮及隊友陳重羽等人親自講述林安可從少棒到職棒的成長歷程，影片中穿插許多趣味回憶，讓感動的氛圍中多了幾分笑聲。

隨後，由統一獅總經理蘇泰安頒發紀念獎座，表彰林安可的重要成就；恩師、南英商工「牛爸」陳献榮則親手頒贈紀念獎牌，象徵他在職棒生涯中邁入新的里程碑。

談到印象最深刻的一支全壘打，林安可笑著說：「應該是我的首轟，因為那是職棒生涯的第一支，更特別的是當時是以打者身分擊出的。」他也藉此機會感謝母親多年來的支持，並幽默地補上一句：「舞跳不好應該是沒遺傳到，不能怪我啦！」引起現場球迷大笑。

此時，林安可的母親安采湄驚喜登場獻花，母子相擁的畫面令全場報以熱烈掌聲。安采湄更親自擔任今日開球嘉賓，與兒子共同為比賽揭開序幕。

安采湄表示，接到球團邀請時既緊張又開心，「因為從來沒有參加過這麼大的場合，真的很特別。」她笑說，自己平常較少到場觀戰，「在現場會太緊張，在家看電視比較輕鬆，有時候出國也會想辦法收看。」她也期盼兒子能在棒球路上持續努力，「最重要的是保持健康與快樂，繼續追逐夢想。」