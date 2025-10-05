中信盃黑豹旗212校參賽！社團闖32強補助　影片記錄馬祖高中逐夢

▲運動部長李洋、棒協副理事長趙士強出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／綜合報導

青春對決，拚這一刻！中國信託商業銀行（簡稱「中信銀行」）冠名贊助第十三屆中信盃黑豹旗全國高中棒球大賽（簡稱「中信盃黑豹旗」），今年總計212支球隊參賽，包含275位女性球員及25位女性教練參與，女黑豹人數再攀巔峰。其中包括臺北市中山女子高級中學、臺南市女子高級中學及高雄市女子高級中學，南北三所女校齊聚中信盃黑豹旗女子組，期待在球場一較高下。

中國信託銀行首度增設「績優社團補助方案」，闖進32強的社團球隊將可獲中信盃黑豹旗實戰球、客製化牛皮手套和球棒，鼓勵球隊紮實練習，提升實力。

第十三屆中信盃黑豹旗記者會暨抽籤大會今（5）日於臺北市三創生活園區舉行，運動部部長李洋、中華民國棒球協會（簡稱「中華棒協」）副理事長趙士強、中國信託金融控股公司暨中信銀行主任秘書陸麟錚、「黑豹大學長」中信兄弟棒球隊球員張祖恩及「黑豹大學姐」張甄芸共同出席，為賽事揭開序幕。

▲運動部長李洋、棒協副理事長趙士強、周思齊等人一同出席2025中信盃黑豹旗記者會。（圖／記者李毓康攝）

運動部部長李洋表示，黑豹旗是臺灣棒球基層培育重要的一環，感謝各級學校與教練的栽培，讓臺灣棒球更扎根。女子棒球的加入讓運動不分性別，期許大家都能拚勁全力，享受比賽。中國信託金控主任秘書陸麟錚特別感謝中華棒協理事長辜仲諒及中華棒協團隊扎根基層，為愛打棒球的孩子搭建舞臺，讓中國信託有機會每年陪伴兩百多支球隊圓夢，期許球員全力以赴、超越自我。

中信盃黑豹旗年度影片《海上來的球》亦於今日首播，真實記錄馬祖高中棒球隊熱血教練鄭林在的故事。為了幫孩子圓夢，鄭林在教練辭去律師工作與臺灣警察專科學校教職，帶著七位桃園市大園國中棒球隊畢業生跨海加入馬祖高中，把浪頭當壘包，以撲浪練撲壘、將滑沙當滑壘。馬祖成為第二個故鄉，沙灘變身第二個球場，繼續譜寫航道上的棒球夢。

另一方面，為了感謝長期耕耘基層棒運的幕後推手，中信盃黑豹旗特別設置象徵最高榮耀的「黑豹獎」，以表揚基層教練對臺灣棒球運動的貢獻。參賽學校可於今年10月24日前提出自薦報名，中華棒協將組成專業評審團評選，向棒運推手致敬。

被譽為「臺灣甲子園」的中信盃黑豹旗是全臺規模最大的青棒賽事，今年賽事自10月26日至11月30日於全臺各地球場舉行。抽到「籤王」的國立臺北商業大學五專部將於開幕戰迎戰爭取衛冕的新北市穀保家商。

國立臺北商業大學五專部張棋傑表示，上臺前隊友一直叫他「抽2號」，自己也有預感會抽中，沒想到竟得償所願！第一次對戰科班球隊，他喊話希望對方派出最強的球員出戰，自己最想對決U18國手張乙安，挑戰最強的對手！

更多賽事資訊詳見中信盃黑豹旗官方網站（blackpanthercup.tw）、中信盃黑豹旗官方 Facebook 粉絲專頁及 Instagram 帳號。

