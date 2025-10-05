艾頓湖人初登板僅得1分　強調防守優先：我不是來刷數據的

▲艾頓湖人初登板對上老東家太陽，僅得1分但防守積極。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

湖人禁區新援艾頓（Deandre Ayton）披上紫金戰袍的首秀並不如預期，季前熱身賽對上老東家太陽，湖人以81比103吞敗，艾頓面對昔日隊友也表現掙扎，全場僅拿下1分，還發生4次失誤。但他賽後強調，重點不是數據，而是要成為球隊防守的支柱。

艾頓此役出賽18分鐘，僅出手2次都落空，靠著2罰1中拿下1分，另有2火鍋、1助攻與1抄截，不過也發生多達4次失誤。這位27歲長人賽後接受《ESPN》訪問時表示，他更希望展現防守端的貢獻，「我想讓球隊看到，我現在更專注在防守，而不是進攻。」

▲艾頓強調「防守優先」，目標成為湖人禁區新支柱。（圖／達志影像／美聯社）

「我從一開始就說過——我不是來刷數據的，」艾頓語氣堅定地說，「我只是想做湖人需要我做的事。主要目標就是保護禁區、搶下防守籃板。我今天玩得很開心，搧了幾個火鍋，試著成為防守的錨點，看隊友怎麼回應我的溝通，我們要從防守創造進攻，這讓我覺得很有趣。」

艾頓今夏與拓荒者完成買斷後加盟湖人，他上季在波特蘭出賽40場，場均14.4分、10.2籃板、1.6助攻、1阻攻，投籃命中率56.6%。這位2018年選秀狀元被寄予厚望，預計能補上湖人內線防守與護框缺口。

雖然數據平平，但教練團仍對他的防守投入與能量給予肯定，尤其他面對老東家太陽的態度，展現出全新決心。