「季後賽小葛」降臨全場狂喊！小葛雷諾首轟+美技：為球迷而戰

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

多倫多藍鳥隊終於等到了這一天。球隊自2016年以來未曾在季後賽贏過一場比賽，而這項紀錄終於5日（台灣時間）畫下句點。藍鳥開賽不久便由小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與捕手柯克（Alejandro Kirk）接連開轟，建立2比0領先優勢，最終以10比1痛擊紐約洋基，在美聯分區系列賽首戰旗開得勝。

賽後，小葛雷諾接受加拿大Sportsnet記者Hazel Mae訪問時表示：「首先要感謝上帝。每一次我們走進這座球場，都是為了球迷而戰。」他笑著補充說：「這是在主場打出的第一支季後賽全壘打，那感覺真的太棒了！」

這位在蒙特婁出生的強打，在首打席就用一發左外野全壘打點燃全場氣氛。他說：「每次上場，我都希望能帶給球迷精彩的表現。感謝上帝，今天我們做到了。我們會一步一步來，無論如何，最終目標只有一個——拿下總冠軍。」

除了開轟之外，小葛雷諾在第2局防守時也上演精彩美技。面對洋基打者麥克馬洪（Ryan McMahon）的飛球，他在球棒飛向自己的情況下仍飛身撲接，完成雙殺守備，再度讓全場觀眾瘋狂。他賽後笑說：「我當時只想撲過去把球接住，我根本不在意球棒會不會打到我，腦子裡只有一個念頭——一定要把球接下來。而我做到了。」

當被問到對先發投手高斯曼（Kevin Gausman）表現的看法時，小葛雷諾毫不猶豫地稱讚：「我們相信他，也相信整支球隊。能在他身後守備真的很棒。我總是全力以赴，想為他製造一次漂亮的守備，讓他為我們感到驕傲。」高斯曼此戰投出5.2局僅失1分的好投，與小葛雷諾的攻守表現成為球隊致勝關鍵。

在這個屬於「季後賽小葛」（Playoff Vladdy）的夜晚，藍鳥終於甩開九年的陰霾，於主場開出紅盤，全場兩萬多名球迷齊聲高喊：「Vladdy！Vladdy！Vladdy！」