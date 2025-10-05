運動雲

>

「季後賽小葛」降臨全場狂喊！小葛雷諾首轟+美技：為球迷而戰

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

▲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

多倫多藍鳥隊終於等到了這一天。球隊自2016年以來未曾在季後賽贏過一場比賽，而這項紀錄終於5日（台灣時間）畫下句點。藍鳥開賽不久便由小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）與捕手柯克（Alejandro Kirk）接連開轟，建立2比0領先優勢，最終以10比1痛擊紐約洋基，在美聯分區系列賽首戰旗開得勝。

賽後，小葛雷諾接受加拿大Sportsnet記者Hazel Mae訪問時表示：「首先要感謝上帝。每一次我們走進這座球場，都是為了球迷而戰。」他笑著補充說：「這是在主場打出的第一支季後賽全壘打，那感覺真的太棒了！」

這位在蒙特婁出生的強打，在首打席就用一發左外野全壘打點燃全場氣氛。他說：「每次上場，我都希望能帶給球迷精彩的表現。感謝上帝，今天我們做到了。我們會一步一步來，無論如何，最終目標只有一個——拿下總冠軍。」

除了開轟之外，小葛雷諾在第2局防守時也上演精彩美技。面對洋基打者麥克馬洪（Ryan McMahon）的飛球，他在球棒飛向自己的情況下仍飛身撲接，完成雙殺守備，再度讓全場觀眾瘋狂。他賽後笑說：「我當時只想撲過去把球接住，我根本不在意球棒會不會打到我，腦子裡只有一個念頭——一定要把球接下來。而我做到了。」

當被問到對先發投手高斯曼（Kevin Gausman）表現的看法時，小葛雷諾毫不猶豫地稱讚：「我們相信他，也相信整支球隊。能在他身後守備真的很棒。我總是全力以赴，想為他製造一次漂亮的守備，讓他為我們感到驕傲。」高斯曼此戰投出5.2局僅失1分的好投，與小葛雷諾的攻守表現成為球隊致勝關鍵。

在這個屬於「季後賽小葛」（Playoff Vladdy）的夜晚，藍鳥終於甩開九年的陰霾，於主場開出紅盤，全場兩萬多名球迷齊聲高喊：「Vladdy！Vladdy！Vladdy！」

關鍵字： 小葛雷諾MLB季後賽藍鳥洋基

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

郭婞淳舉重世錦賽獲雙銅　鎖定2026亞運金牌

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

賈吉與史坦頓錯失滿壘建功　洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

賈吉與史坦頓錯失滿壘建功　洋基分區系列賽首戰1比10慘敗藍鳥

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

王政順三分砲轟倒雄鷹！羅戈防禦率登頂　中信兄弟笑納4比1勝

【阿公蓋的廁所！】佛祖街缺流動廁所 在地阿公一出手就是古早味的XD

熱門新聞

大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K　無懼滿場噓聲對舒瓦伯振臂怒吼

道奇「西語老師」3分砲逆轉　大谷翔平6局9K季後賽首勝寫紀錄

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

日職轉韓職大翻身！韓華王牌龐塞奪4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

富邦墊底收季...林華韋：我要負很大責任　60人不排除策略性做法

「令和大魔神」佐佐木朗希狂飆速162奪首救援：告訴自己勇敢對決

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平季後賽首登板6局失3分9K

2大谷翔平季後賽首勝寫紀錄

3李珠珢本季最後一舞！曝明年來台想法

4韓職4冠王　身價飆4.5億拚返大聯盟

5富邦墊底收季　領隊：我要負很大責任

最新新聞

1雙刀紀錄大谷翔平：相信自己能做到

2柯爾點名勇士新「致勝組合」！

3費城人教頭：大谷翔平今晚太出色

4大谷9局巧妙一舉動助佐佐木守勝

5賈吉嘆「最後沒把工作做好」

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

李珠珢本季最後一舞！今年自評100分　期待明年繼續來台應援

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

【籃籃也來了】素顏衝花蓮當鏟子超人！鑽水溝清淤「只剩1顆頭」

趙露思哭掉雙眼皮貼！ 直播喊「避雷」：不防水XD

花蓮救災挖出珍藏21年的酒　屋主阿嬤開心到跳舞XD

【說好的上班呢XD】太熱啦！花蓮搜救犬偷玩泥巴水 整隻變成泥巴狗

【賞月前先鏟泥】連假首日2萬「鏟子超人」湧進光復！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366