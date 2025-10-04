運動雲

悍將本季6連勝完美收尾　陳金鋒談最大收穫

記者王真魚／新北報導

富邦悍將今（4）日在主場以7比2擊敗樂天桃猿，以6連勝完美收季，追平隊史最長連勝紀錄。總教練陳金鋒賽後表示，雖然球季開局不順，但整體收穫豐富，最大成果是年輕球員的成長與球隊競爭體系的建立，「他們從失敗、緊張到現在知道自己要做什麼，這是最可貴的地方。」

▲▼ 陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

▲陳金鋒 。（圖／記者王真魚攝）

陳金鋒談到，今年球季初期球員在自信與比賽理解上仍顯稚嫩，「一開始自信比較不足，對比賽的理解也沒那麼好，但他們慢慢地、慢慢地，從一直失敗、緊張，到現在在場上雖然還談不上自在，但至少知道自己該做什麼。」

他指出，目前球隊對某層級投手的應對已無太大問題，接下來要學習的是「如何對更高層級的對手打出更有張力的比賽」，他強調，這是職業選手必須不斷進步的過程。

回顧整季球員狀況，陳金鋒坦言，球隊在傷兵頻仍的情況下，板凳深度受到考驗，「這一年縱使有人受傷，每個位置還是有人可以頂上。轉換的過程是一種競爭，現在每個位置都不再固定，誰表現好，位置就是他的。」

他認為，這樣的內部良性競爭讓年輕球員意識到自己的能力與價值，「他們知道自己是可以的，這對球隊未來發展非常重要。」

對於球隊在球季尾聲拉出6連勝氣勢，陳金鋒認為，關鍵在於確實擊球與速度優勢的發揮，「我們安打不多、長打也不多，但擊球位置廣、擊球確實，加上速度是球隊優勢，讓整體作戰更順暢。雖然不是靠全壘打取勝，但重要時刻的安打都有出來，這是另一種球隊型態。」

談到個別球員的成長，陳金鋒強調職業運動沒有永遠的舒適圈，「今年打得好，不代表明年也會一樣。唯有不斷努力、檢討自己，讓自己變得更好，這是我最看重的心態。」

他提醒球員，穿上球衣的每一天都要全力以赴，「當你還穿著這件球衣，就要不斷努力。等你退役後，就不再需要做這件事。每一年都是新的開始，必須告訴自己，這條路是辛苦的，但要持續往前走。」

今天最終戰賽湧入破萬名球迷，為球隊本季主場畫下句點。陳金鋒感性表示，「感謝球迷整季對我們的支持，我們要更努力打出成績，回報他們的熱情，這是我們要去努力、也必須達成的地方。」

關鍵字： 棒球富邦悍將陳金鋒年輕球員連勝影音

