中職二軍／拋不出藍色彩帶！藍寅倫再見三分砲　台鋼6比5氣走悍將逼出G5

▲▼台鋼雄鷹藍寅倫。（圖／台鋼雄鷹提供）

▲台鋼雄鷹藍寅倫。（圖／台鋼雄鷹提供）

記者胡冠辰／綜合報導

中華職棒二軍總冠軍賽第4戰，富邦悍將與台鋼雄鷹展開激烈交鋒，比賽中後段處於落後的悍將在9局上一度靠林莛淯的三分砲逆轉，眼看即將拋下藍色彩帶，沒想到主場台鋼在9下兩出局憑藉藍寅倫右外野再見3分砲一棒逆轉，台鋼最終就以6比5奪勝，將冠軍賽逼至最後G5。

台鋼今天派出大聯盟級洋投那瑪夏掛帥先發，富邦則交由陳品宏主投；4局上悍將陳愷佑敲出三壘安打，隨後高國麟適時一擊送回首分，富邦1比0先馳得點。

4局下主場台鋼發動反撲，黃劼希、林威漢連續安打，加上暴投幫助他們1比1扳平比數。

那瑪夏投完5局退場後，6局兩隊再度上演拉鋸戰；富邦靠保送與楊泯貽安打2比1重奪領先，但台鋼胡冠俞隨即以陽春砲回敬，雙方戰成2比2平手。

關鍵第8局，台鋼捕手吳柏萱敲出陽春全壘打，幫助球隊取得1分領先；然而9局上戰局再起波瀾，台鋼終結者吉田一將登板後陷入亂流，面對壘上兩名隊友，林莛淯轟出逆轉3分砲，經重播確認後維持原判，富邦反倒在最後一刻5比3超前比數。

但戲劇性結局仍未結束；9局下，富邦派出陳鐿中關門，台鋼兩出局後靠董秉軒、湯家豪連續安打續命，隨後藍寅倫代打上場，一棒將球轟出右外野，這發再見3分砲幫助台鋼以6比5逆轉取勝，成功將戰局扳平。

關鍵字： 中華職棒富邦悍將台鋼雄鷹藍寅倫

