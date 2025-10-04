運動雲

獨行俠豪華專機全新升級　厄文、戴維斯首見反應驚呼連連

▲▼厄文。（圖／截自達拉斯獨行俠X）

▲厄文見到新專機驚呼連連。（圖／截自達拉斯獨行俠X）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

達拉斯獨行俠新賽季有許多值得期待的話題，包含新援加盟、老將回歸，以及在西區強權環伺下如何保持競爭力，然而對於球員而言，長途征戰若能「有家一樣的舒適感」尤為重要，而球隊最新的專機升級正好滿足這點。

獨行俠社群媒體團隊公開了本季球員將搭乘的全新專機，並拍下他們首次看到時的反應，包含克里斯蒂（Max Christie）、厄文（Kyrie Irving）、加福德（Daniel Gafford）、戴維斯（Anthony Davis）等人，全都驚訝不已，難掩興奮。

這架專機的地板與座椅上都印有獨行俠標誌，連枕頭也繡上隊徽，設計相當用心，NBA中鮮少有球隊能以如此「時尚方式」出行，本季的獨行俠顯然將享受頂級待遇，「感覺好、打得更好」這樣的舒適環境也許能為獨行俠新賽季增添助力。

新賽季初，戴維斯預期將被寄予領袖厚望，湯普森（Klay Thompson）與其他老將同樣肩負重任，厄文目前因前十字韌帶傷勢將缺席開季，球隊已引進羅素（D’Angelo Russell）頂替其角色。

此外，焦點也放在新秀狀元郎弗拉格（Cooper Flagg）身上，他有望成為球隊成功的關鍵拼圖，從陣容組成來看，獨行俠擁有足以衝擊季後賽的一切條件，健康狀態則是最終能走多遠的關鍵。

關鍵字： NBA達拉斯獨行俠厄文戴維斯

