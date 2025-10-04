匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

▲中華職棒近日爆出疑似博弈風波，球員工會與聯盟均證實收到匿名信，指控某經紀公司引誘球員參與線上博弈。中職與工會已於8月底啟動內部調查，強調將嚴肅以對、釐清事實。遭點名的經紀公司則發出嚴正聲明，強調並無涉案，並批駁相關指控不實 。（圖資料照／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中職球員工會、聯盟以及各球團近期收到一封匿名信，內容指控某經紀公司涉嫌引誘球員參與博弈活動。該經紀公司昨（3）日發出嚴正聲明否認涉案，今（4）日球員工會及聯盟相繼回應，表示8月底收到匿名信件後，雙方皆已啟動內部調查，強調會嚴肅以對，釐清相關事實。

球員工會：8月底已啟動調查

[廣告]請繼續往下閱讀...

球員工會代表趙子維表示，這封匿名信不僅寄到工會，包含聯盟及多個單位都收到。

他指出，工會早在8月底收到信件後即展開調查，聯盟與球團也同步介入。「以工會權責來說，我們主要是保護球員不要因此受到傷害，也要確保經紀人之間的公信力不被動搖，保持健康競爭關係。」

趙子維透露，這間被點名的經紀公司旗下球員眾多，工會花了將近三週完成調查與訪談，「基本上已經有些答案，也同步提供相關單位參考。」他強調，若經查確有不法，工會一定會配合採取措施。

涉線上博奕並非「放水」行為

據了解，匿名信中指控的情況主要與線上博弈電玩有關，並非實際出入賭博場所，但確實涉及現金下注。

消息人士透露，「自疫情後線上博弈在球員間盛行，甚至有教練也在玩，工會和聯盟都持續防弊與勸導。」聯盟年初的法治教育課程中都有加強宣導，只要涉及金錢，就屬賭博行為。

根據球員工會初步調查，目前並無球員涉及職棒放水或比賽操控等情事。不過，部分受訪球員坦承曾玩線上博弈，有人輸錢並借貸，但無涉及地下錢莊。

聯盟：暫無具體證據，審慎看待

中職秘書長楊清瓏表示，聯盟內部已取得該封信件，正持續了解並討論後續處理方向，「基本上大家都很嚴肅看待這件事，內部都有在討論要怎麼做。」

他指出，中職規章明確禁止球員涉入不當場所或賭博行為，「這封信主要是影射某些行為，但沒有具體證據。對於這種模糊狀況，我們會非常謹慎。」

楊清瓏強調，聯盟對球員與教練的自律要求一向嚴格，任何不符規定的行為都不被允許，「待調查完畢、討論後，會對外有完整說明。」

匿名信指控經紀公司「引誘球員賭博」

據悉，這封匿名信題為「運動經紀公司引誘選手參與賭博與違法金流行為」，內容指控某經紀公司違反職業道德，涉嫌協助選手賭博、處理債務，甚至涉入不當金流。

信中指稱「經紀公司不但未勸阻，反而協助處理債務問題，形同金流串接」，並警告此舉可能波及青少年與學生層級棒球圈，影響職棒形象。

經紀人鄭銘揚發聲明否認涉案

面對檢舉內容，泰宇經紀人鄭銘揚昨公開發表四點嚴正聲明，強調「絕非本人涉案」，並要求檢舉者「勇於面對法律責任，勿再逃避」。他表示，自2024年取得經紀人證照以來，一直依法經營、嚴守道德規範，若有影射者將依法追究。