運動雲

>

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

▲▼ 台鋼雄鷹大巨蛋 。（圖／記者王真魚攝）

▲中華職棒近日爆出疑似博弈風波，球員工會與聯盟均證實收到匿名信，指控某經紀公司引誘球員參與線上博弈。中職與工會已於8月底啟動內部調查，強調將嚴肅以對、釐清事實。遭點名的經紀公司則發出嚴正聲明，強調並無涉案，並批駁相關指控不實 。（圖資料照／記者王真魚攝）

記者王真魚／台北報導

中職球員工會、聯盟以及各球團近期收到一封匿名信，內容指控某經紀公司涉嫌引誘球員參與博弈活動。該經紀公司昨（3）日發出嚴正聲明否認涉案，今（4）日球員工會及聯盟相繼回應，表示8月底收到匿名信件後，雙方皆已啟動內部調查，強調會嚴肅以對，釐清相關事實。

球員工會：8月底已啟動調查

[廣告]請繼續往下閱讀...

球員工會代表趙子維表示，這封匿名信不僅寄到工會，包含聯盟及多個單位都收到。

他指出，工會早在8月底收到信件後即展開調查，聯盟與球團也同步介入。「以工會權責來說，我們主要是保護球員不要因此受到傷害，也要確保經紀人之間的公信力不被動搖，保持健康競爭關係。」

趙子維透露，這間被點名的經紀公司旗下球員眾多，工會花了將近三週完成調查與訪談，「基本上已經有些答案，也同步提供相關單位參考。」他強調，若經查確有不法，工會一定會配合採取措施。

涉線上博奕並非「放水」行為

據了解，匿名信中指控的情況主要與線上博弈電玩有關，並非實際出入賭博場所，但確實涉及現金下注。

消息人士透露，「自疫情後線上博弈在球員間盛行，甚至有教練也在玩，工會和聯盟都持續防弊與勸導。」聯盟年初的法治教育課程中都有加強宣導，只要涉及金錢，就屬賭博行為。

根據球員工會初步調查，目前並無球員涉及職棒放水或比賽操控等情事。不過，部分受訪球員坦承曾玩線上博弈，有人輸錢並借貸，但無涉及地下錢莊。

聯盟：暫無具體證據，審慎看待

中職秘書長楊清瓏表示，聯盟內部已取得該封信件，正持續了解並討論後續處理方向，「基本上大家都很嚴肅看待這件事，內部都有在討論要怎麼做。」

他指出，中職規章明確禁止球員涉入不當場所或賭博行為，「這封信主要是影射某些行為，但沒有具體證據。對於這種模糊狀況，我們會非常謹慎。」

楊清瓏強調，聯盟對球員與教練的自律要求一向嚴格，任何不符規定的行為都不被允許，「待調查完畢、討論後，會對外有完整說明。」

匿名信指控經紀公司「引誘球員賭博」

據悉，這封匿名信題為「運動經紀公司引誘選手參與賭博與違法金流行為」，內容指控某經紀公司違反職業道德，涉嫌協助選手賭博、處理債務，甚至涉入不當金流。

信中指稱「經紀公司不但未勸阻，反而協助處理債務問題，形同金流串接」，並警告此舉可能波及青少年與學生層級棒球圈，影響職棒形象。

經紀人鄭銘揚發聲明否認涉案

面對檢舉內容，泰宇經紀人鄭銘揚昨公開發表四點嚴正聲明，強調「絕非本人涉案」，並要求檢舉者「勇於面對法律責任，勿再逃避」。他表示，自2024年取得經紀人證照以來，一直依法經營、嚴守道德規範，若有影射者將依法追究。

在 Threads 查看
關鍵字： 中職職棒經紀公司賭博匿名信

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

非常期待！大谷翔平首度季後賽二刀流上陣　談如何應戰費城人

非常期待！大谷翔平首度季後賽二刀流上陣　談如何應戰費城人

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

數據佐證！藍鳥ALDS決戰洋基　必須先挺過「賈吉考驗」

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

台灣第1！平野惠一豪氣宣言　中信兄弟全年第一到手直衝總冠軍賽

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

「犯規、觸身都是比賽一部分」力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

兄弟鎖定全年第一　眾將齊聲高喊「台灣大賽我們來了」

【阿公蓋的廁所！】佛祖街缺流動廁所 在地阿公一出手就是古早味的XD

熱門新聞

匿名信指控引誘球員賭博！經紀公司駁斥涉案　中職、工會已調查

力亞士連兩顆觸身球引爆衝突　鋒總看出情緒浮躁「不適合再投」

獅猿挑戰賽10/10開打！台灣大賽10/18登場　完整賽程出爐

洋基確定ALDS輪值　希爾扛首戰、弗萊德G2登板

道奇公布分區系列賽輪值　大谷翔平、史奈爾扛前兩戰

非常期待！大谷翔平首度季後賽二刀流上陣　談如何應戰費城人

讀者回應

﻿

熱門新聞

1中職爆球員涉賭？中職、工會已調查

2力亞士故意的嗎？鋒總苦笑回應

3獅猿季後挑戰賽10日開打　

4洋基確定ALDS輪值

5道奇公布分區系列賽前4戰輪值

最新新聞

1丁聖儒20分7助攻　戰神熱身賽宰國王

2波伊德G1先發　休3天登板對決釀酒人

3力亞士喊話留隊：富邦是我的第一志願

4獨行俠豪華專機升級　厄文反應驚呼

5力亞士看葉總衝出來：感覺對我有偏見

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

富邦、味全板凳清空！力亞士連丟觸身球　葉總上場抗議不慎「噴裝」

火藥味中偷閒？陳真跑去跟李凱威聊天：安打王、盜壘王

本周5連勝追平整個8月！　鋒總：學會在壓力下比賽是過程

中信兄弟勇奪下半季冠軍！隊史第20座　洲際主場黃色彩帶傾瀉而出

自評90分！林暉盛封王戰扛7局　拋彩帶初體驗、感謝自己沒放棄

張婷婷遭質疑「沒去花蓮救災」　爆氣狂罵：不差我一個人啦！

【最暖背影】88歲阿公連續3天救災「滿身泥」年輕情侶默默讓座QQ

【台灣霹靂火劉文聰也救災】我若是不爽，我會送你一支番仔火……啊是綠豆湯啦XD

【奇妙的緣分】乘客與司機久未見女兒同名 更巧的是司機竟和乘客爸爸也同名！

法拉利姐遭質疑「不去花蓮救災」　爆氣「我去了也是在開直播」：不差我！
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366