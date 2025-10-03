「這是最後一年」艾瓦雷茲將恢復自由身　教士球迷憂離隊

▲艾瓦雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖地牙哥教士的2025年球季，隨著在國聯外卡系列賽敗給芝加哥小熊而告終。失利後，話題立刻轉向未來，其中重砲艾瓦雷茲（Luis Arraez）在賽後的訪談中首度正面談到自由球員身份，令球迷擔憂他是否已打完效力教士的最後一場比賽。

在球隊於芝加哥被淘汰後，《Sporting Tribune》上傳了一段YouTube影片，記錄了艾瓦雷茲在客隊休息室受訪時的真情流露，他在訪談中直言：「我還沒準備好面對這一刻……我知道這是我在這裡的最後一年，但這支球隊很特別。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管季後賽以失利收場，艾瓦雷茲仍表達了希望回到聖地牙哥的願望，並對球團與球迷的支持表達感激，他在過去3個球季中成為球迷喜愛的核心之一，留下許多深刻印象。

艾瓦雷茲以聯盟最穩定的打者之一著稱，生涯累積3座打擊王，本季繳出打擊率0.292、181支安打的成績，出色的擊球能力與休息室領導氣質，讓他成為教士打線的重要支柱，一旦離隊，將為球隊留下巨大缺口。

教士以92勝70敗結束例行賽，卻止步外卡系列賽，隨著團隊薪資已突破2億美元，球團在休賽季必須做出關鍵決策，若艾瓦雷茲投入自由市場並離開，將失去聯盟最頂尖的開路先鋒之一；若選擇續約，則能為陣容提供穩定性，維持爭冠班底。