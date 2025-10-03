運動雲

>

「這是最後一年」艾瓦雷茲將恢復自由身　教士球迷憂離隊

▲▼教士艾瓦雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

▲艾瓦雷茲。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

聖地牙哥教士的2025年球季，隨著在國聯外卡系列賽敗給芝加哥小熊而告終。失利後，話題立刻轉向未來，其中重砲艾瓦雷茲（Luis Arraez）在賽後的訪談中首度正面談到自由球員身份，令球迷擔憂他是否已打完效力教士的最後一場比賽。

在球隊於芝加哥被淘汰後，《Sporting Tribune》上傳了一段YouTube影片，記錄了艾瓦雷茲在客隊休息室受訪時的真情流露，他在訪談中直言：「我還沒準備好面對這一刻……我知道這是我在這裡的最後一年，但這支球隊很特別。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

儘管季後賽以失利收場，艾瓦雷茲仍表達了希望回到聖地牙哥的願望，並對球團與球迷的支持表達感激，他在過去3個球季中成為球迷喜愛的核心之一，留下許多深刻印象。

艾瓦雷茲以聯盟最穩定的打者之一著稱，生涯累積3座打擊王，本季繳出打擊率0.292、181支安打的成績，出色的擊球能力與休息室領導氣質，讓他成為教士打線的重要支柱，一旦離隊，將為球隊留下巨大缺口。

教士以92勝70敗結束例行賽，卻止步外卡系列賽，隨著團隊薪資已突破2億美元，球團在休賽季必須做出關鍵決策，若艾瓦雷茲投入自由市場並離開，將失去聯盟最頂尖的開路先鋒之一；若選擇續約，則能為陣容提供穩定性，維持爭冠班底。

關鍵字： MLB聖地牙哥教士艾瓦雷茲

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

不同的眼淚！王凱程守下最後一局　眼眶泛紅：很珍惜今天的比賽

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

嘎琳含淚退隊仍遭媒體緊追不放　樂天球團心疼喊：放過她吧

老虎季後賽不一樣了！贏下守護者外卡賽創下大聯盟史無前例紀錄

老虎季後賽不一樣了！贏下守護者外卡賽創下大聯盟史無前例紀錄

小熊3比1淘汰教士闖進國聯分區系列賽！達比修僅投1局吞敗

小熊3比1淘汰教士闖進國聯分區系列賽！達比修僅投1局吞敗

【這太有機了吧】菜裡驚見「肥美菜蟲」...網友全嚇傻

熱門新聞

兄弟奪第20座季冠軍史上最多！平野賽後吐心聲：上半季很懊悔...

快訊／驟死戰8局12K無失分　施特利特神級演出率洋基淘汰宿敵紅襪

道奇飛往費城！大谷帽反戴帥氣登機　山本拎LV包、朗希燦笑入鏡

大谷翔平、八村壘夢幻合影　身高對比讓球迷直呼「腦袋當機」

林暉盛關鍵戰役了不起！　平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

快訊／野獸林志傑職籃引退賽　有望4月台北小巨蛋登場

讀者回應

﻿

熱門新聞

1上半季很懊悔...平野奪冠後吐心聲

2洋基淘汰紅襪晉級分區系列賽

3道奇飛往費城！山本拎愛包登機

4大谷、八村壘合影　身高對比引熱議

5平野惠一：目標直指年度第一與總冠軍

最新新聞

1艾迪頓封王後給王凱程暖心鼓勵

2陳志杰終於初登板　葉總期待逼出潛力

3林志傑拚引退賽　左手植入鐵板不拿出

4劉巧兮世運奪金感謝東森支持

5王維中關機！葉總點出「雙重困境」　

熱門快報

月圓國慶，好運連發！

月圓國慶，好運連發！

中秋團圓撞上國慶歡慶！這份雙倍的喜悅，當然要用雙倍的好運來回饋你！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

陳其邁曝第一時間戴爸心聲　「拚勁好！可惜運氣沒站小戴這邊」

麟洋配倒計時！王齊麟被問送禮　李洋笑：不要說你就是禮物喔

阿誠引退儀式致詞笑中帶淚　「洪總10年前叫我不要再跳」

台灣田徑「欄神」陳奎儒晉級！鄉親嗨翻...爸：不敢打電話給他

球后戴資穎深夜曝光膝蓋傷勢！經賽後低潮她：我沒事，心情很好

【新視角影片】北捷遭踹婦先撞2次才被飛走

【救命神梯】屋主摘龍眼忘收梯子！25人靠它爬屋頂躲泥流

【謝謝你們】花蓮災民大聲感謝「鏟子超人」超暖心

【才入學1個月】屏科大一生騎車撞燈桿搶救不治

【不准下車！】搭車遇到萌犬眼神緊盯　一下車立刻崩潰挽留XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366