▲真正的王牌！山本由伸燃燒113球　道奇闖進NLDS洛媒盛讚。（圖／達志影像／美聯社）

▲真正的王牌！山本由伸燃燒113球　道奇闖進NLDS洛媒盛讚。（圖／達志影像／美聯社，下同）

記者胡冠辰／綜合報導

國聯外卡系列賽G2，洛杉磯道奇日籍強投山本由伸展現王牌風範，對決紅人繳出6.2局、113球、4安打、9次三振、僅失2分非自責分的好表現，率領道奇8比4贏球，成功晉級國聯分區系列賽（NLDS）；賽後洛杉磯媒體紛紛以「真正的王牌」來盛讚他的投球。

山本在首局因守備失誤導致2分失分，但他並未受到影響，從第2局起，他徹底封鎖紅人打線，連續製造三上三下，逐步將比賽節奏牢牢掌握在手中。

比賽第6局，道奇僅以1分領先，山本遭遇無人出局滿壘的大危機；然而他展現頂尖投手的抗壓能力，先讓海斯（Austin Hays）擊出游擊滾地球，接著以曲球三振史都華（Sal Stewart），最後再度用曲球讓克魯茲（Elly De La Cruz）揮空三振，化解險境。當他怒吼慶祝時，道奇球場全場歡聲雷動，球迷齊喊「Yoshi！」並起立鼓掌致敬。

第7局，山本雖然因體能下滑連送兩次保送被迫退場，但全場球迷仍以雷鳴掌聲送別，道奇隨後在大谷翔平適時安打帶動下灌進4分，徹底奠定勝局。

洛杉磯媒體《Dodgers Nation》賽後也在社群平台X讚譽：「這個男人才是真正的王牌！」、「壓倒性的投球！」並強調山本的表現完全配得上他3億2500萬美元的天價合約，「每一分錢都值得！」





