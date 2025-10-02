霍佛德坦言「勇士是唯一選擇」　柯爾盛讚全能中鋒完美契合

▲39歲冠軍中鋒霍佛德正式加盟勇士。（圖／翻攝自X／Golden State Warriors）

記者游郁香／綜合報導

歷經9年有7季效力東區老牌勁旅塞爾提克，並在2024年如願奪下生涯首冠後，39歲老將霍佛德（Al Horford）在今年休賽季做出艱難決定，轉投西區人氣隊伍勇士。他坦言，離開波士頓不容易，但如果要離開，唯一的選擇就是灣區軍團。

霍佛德與勇士簽下2年570萬美元合約，第2年為球員選項，他在加盟記者會上直言，看中的是勇士的爭冠氛圍與體系，「當我想到勇士，就會想到柯瑞（Stephen Curry）、格林（Draymond Green）、柯爾（Steve Kerr），還有巴特勒（Jimmy Butler）上季交易後的表現。他們的打法和狀態，讓我覺得這裡就是最好的去處。」

塞爾提克在一哥坦圖（Jayson Tatum）季後賽撕裂阿基里斯腱後，進入陣容重整，休賽季送走防守專家哈勒戴（Jrue Holiday）、明星長人波辛吉斯（Kristaps Porzingis），也放霍佛德與康奈特（Luke Kornet）離隊。隨著綠衫軍換血，霍佛德離開多年主場成為現實。

勇士總教練柯爾（Steve Kerr）盛讚這筆補強，「能擁有一個能拉開空間的中鋒本來就很重要，但霍佛德不只是一個能拉空間的5號位。」他說，這位資深長人能防守、搶籃板、傳球，還能與格林搭檔雙塔，甚至可以在5-out陣型中單打中鋒，「他的多面性，讓他能立即帶來巨大價值。」

霍佛德承認這個夏天過得特別煎熬，必須等待灣區大物庫明加（Jonathan Kuminga）的續約案塵埃落定，才完成簽約，「整個夏天都在等待，看事情會怎麼發展。所以我的專注點就是訓練和準備，確保自己能在新賽季開始時處於最佳狀態。」