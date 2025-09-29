▲藍鳥封王！2015以來首奪美東冠軍 全隊喊「這是特別的一群人」。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

多倫多藍鳥29日在例行賽最後一天以13比4擊敗坦帕灣光芒，奪下自2015年以來的首個美國聯盟東區冠軍，全隊湧上球場慶祝，正式宣告：「美聯東區屬於北方！」

外界原本普遍認為藍鳥會在8月就淡出焦點，但他們卻一路殺進10月，還以美聯頭號種子之姿進軍季後賽，力拚自1993年以來的首座世界大賽冠軍。

「這一路有很多起伏，失敗、哭泣、喜悅，但感謝上帝，我們今年做到了，」當家球星小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）在封王後激動表示。

The party before the postseason



Back to business tomorrow pic.twitter.com/ruf95lfpje — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 29, 2025

場上慶祝的同時，總教練施奈德（John Schneider）接受Sportsnet訪問，當他抬頭望去，看到整支球隊站在休息區前一同注視著他，場面令他動容。

「這些傢伙是我的第二個家庭，」施耐德說，「你犧牲與家人相處的時間，來和這些人一起追求共同的目標，我永遠不會忘記這一點，我很喜歡記者們指名了一些球員，那讓我能在腦海裡拍下一張休息區前的畫面，真的很棒。」

By George, we love this guy pic.twitter.com/tWaTgv95Mz — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 29, 2025

相較之下，巴爾的摩金鶯與坦帕灣光芒走上了令人失望的道路，就像去年的藍鳥；紐約洋基與波士頓紅襪則必須在外卡系列賽中廝殺，爭奪誰能北上多倫多，與藍鳥展開美聯分區系列賽。

作為頭號種子，藍鳥擁有主場優勢，美聯整個季後賽的戰線都將從多倫多展開。

POV: You’re celebrating a Division Clinch with the AMERICAN LEAGUE EAST CHAMPS! pic.twitter.com/AsATSoVCTQ — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 29, 2025

先發封王戰的高斯曼（Kevin Gausman）也感受到加拿大球迷對這支球隊的熱情，「我在多倫多做很多事情，不是待在家裡，我喜歡出去，喜歡與加拿大人交流，所以我了解大家還在談2015年的那支球隊，」高斯曼說。

隨後他補充道：「在這裡贏得分區冠軍意義更重大，整個國家只支持一支球隊，這是我剛來時還不完全明白的，但天啊，這真的很令人興奮，你能感受到他們對藍鳥的愛，希望我們能衝擊冠軍，讓大家談論我們比2015年那隊更多。」

“I’m born here. This is my home. It’s important for me to celebrate this moment with the fans” - Vladimir Guerrero Jr. ???????? pic.twitter.com/dBTDCHICfp — Toronto Blue Jays (@BlueJays) September 29, 2025

陣中另一位核心球員比薛特（Bo Bichette）則強調球隊的團結與氛圍，「這是一群特別的球員，他們每天走上球場就是為了勝利，很多球員讓來到這裡打仗變得有趣，但有時候我們也能放鬆，這是特別的時刻。」

雖然藍鳥自2016年以來還未在季後賽贏過比賽，但小葛雷諾與比薛特如今迎來前所未有的機會，帶著比以往更大的信念，準備迎戰十月。