大溪對戰第5位下勾！吳敬偉致勝三壘安5比1力退屏東闖桃園盃12強

▲▼大溪高中、屏東高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲大溪高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

實習記者蘇嘉偉／桃園報導

2025桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽青棒組27日在青埔運動公園棒球場火熱開打，大溪高中本場火力旺盛，在5局上攻下關鍵3分大局，搭配3名投手聯手6局僅失1分，成功以5比1擊敗屏東高中，晉級桃園盃12強。

大溪首局就有攻勢，2棒吳敬偉、3棒陳柏凱串聯安打攻占得點圈，隨後5棒林宇謙敲安送回團隊第1分；2局上再靠楊中愷敲安，對手發生失誤，林珺希安打，再添第2分。

屏東在3局下回應攻勢，陳功鎮登場炸出右外野深遠三壘安打，並靠許善全的中外野方向高飛犧牲打送回得分，成功破蛋，比數改寫為1比2，大溪領先。

▲▼大溪高中、屏東高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲屏東高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

5局上大溪迎來關鍵一局，首位打者吳敬偉擊出中外野方向三壘安打，後續連續3棒陳柏凱、李旻翰、林宇謙也都敲安，製造奠定勝基的3分大局。

6局下大溪換上余承樺關門，雖然被首名打者許富傑擊出安打，但後續讓對手打出無效外野飛球，並成功製造雙殺，僅用9球完成三上三下，助隊以奪下5比1勝利，晉級桃園盃12強。

賽後大溪教練透露，本場對戰屏東已經是他們近期所遇到的第5個下勾投手，但仍然無法有效突破，進攻端受限：「這個其實是我們要去適應的地方，下鉤投手打不好，大家有發現這件事，連續幾場比賽從立德盃打到現在，我們沒有辦法去突破，是比較可惜的一個部分。」

▲▼大溪高中、屏東高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲屏東高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

他也談到本場進攻表現亮眼，單場有雙安表現，用三壘安打帶起大局攻勢的第2棒吳敬偉：「其實這幾場從立德盃這樣子，整個暑假打下來，敬偉的上壘率跟安打機率都在提升，非常好，時常都讓他打第1棒，今天讓他拉來第2棒。」

▲▼大溪高中、屏東高中。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

▲大溪高中吳敬偉。（圖／桃園市桃園盃全國四級棒球錦標賽提供）

至於為何表現優異仍會有棒次調動，教練坦言是想讓此役擔任開路先鋒的林珺希做調整：「讓他調整一點，這是我覺得他蠻進步的地方，因為是他自己要求可不可以讓他多打。」

桃園市第十屆桃園盃國際棒球錦標賽桃園盃

「出家也抗拒不了K-pop」 法師：會虔誠幫歐巴祈福XD

