獅擬全洋投迎補賽關鍵周　球員異動暫停就等陳鏞基歸隊

▲▼蒙德茲。（圖／統一獅提供）

▲蒙德茲。（圖／統一獅提供）

記者王真魚／台北報導

中信兄弟隊今（27日）帶著全年封王魔術數字M6作客桃園球場，對戰樂天桃猿；同時間，年度排名第二的統一獅則緊追在後，力拚逆襲上位，戰局進入白熱化。獅隊總教練林岳平透露，剩餘賽事計畫，不排除補賽周5戰都以洋投應戰。

統一獅已率先在上半季封王，取得季後賽門票，目前全年勝率0.558，與中信兄弟相差2.5場。隨著兄弟全年第一魔術數字點亮，獅隊仍盼逆轉登頂，搶下年度第一寶座。

根據中職季後賽規定，若上、下半季冠軍並非同一隊，全年勝率較高的半季冠軍將直接保送台灣大賽並享有主場優勢，獅隊持續全力追趕，力求確保最佳晉級位置。

餅總今賽前透露，明天由本土投手郭俊麟先發，下周一強碰中信兄弟，預計推出洋投蒙德茲，接下來剩餘賽事，若戰況持續膠著，同樣會以洋投應戰。

至於球員異動方面，林岳平直言目前「應該不太會動了」，因為球季進入尾聲，若再異動球員，本季就等於提前結束。

他表示，「時間已經不太充裕，所以不會再輕易更動。」唯一的例外是老將陳鏞基，他在9月21日獲安排下二軍休息，預計10月3日可回到一軍，「主要是讓他養精蓄銳，準備最後幾場比賽，以及季後賽。」

另外，昨天在場上撲球後感到左肩不適的林泓弦，今天未先發。餅總指出，游擊由許哲晏鎮守，二壘則交由林聖平先發。

關鍵字： 中信兄弟統一獅中職桃園球場補賽

