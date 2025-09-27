▲史坦頓雙響砲、賈吉夯賽季第52轟 洋基火力齊發退金鶯豪取6連勝。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

隨著十月的季後賽即將開打，紐約洋基26日賽後在更衣室中央短暫集合，彼此提醒最後對陣金鶯系列戰的重要性；簡短的指令清楚明白：「處理好比賽，慶祝，然後再來一次。」

這股決心延續到27日的比賽；今年美聯年度MVP大熱門賈吉（Aaron Judge）在第3局轟出一支兩分砲，幫助洋基重新奪回領先，隨後史坦頓（Giancarlo Stanton）火力全開，在本場比賽敲出2發全壘打，第2發為高達451英尺的驚天砲，直接飛越左中外野裝卸區，條紋軍最終8比4擊敗金鶯，豪取6連勝。

「我盡力把握紅中球，只要球越過全壘打牆，這就是重點，」史坦頓賽後表示。

451 ft.

112.2 mph.

Giancarlo Stanton. pic.twitter.com/5OdOuymK6y — New York Yankees (@Yankees) September 27, 2025

這場勝利讓洋基戰績來到92勝68敗，與藍鳥並列美聯東區龍頭；由於藍鳥同日以4比2擊敗光芒，雙方仍持平，藍鳥握有對戰優勢，東區冠軍將確保美聯頭號種子，兩場比賽後即可揭曉。

洋基先發右投沃倫（Will Warren）強調：「如果我們拿下這三場比賽，那就是我們能做的一切了，其他事情就不在我們掌控之內了。」

條紋軍首局便由史坦頓轟出兩分砲，這是球隊本季第48支首局全壘打，刷新大聯盟紀錄，超越2023年勇士的47轟。

Big G. Big Blast. pic.twitter.com/QOatOmOAHL — New York Yankees (@Yankees) September 26, 2025

不過，沃倫在第3局遭遇亂流，被金鶯威斯特伯格（Jordan Westburg）轟出3分砲，一度陷入2比3落後；隨後賈吉在下半局迅速回敬兩分砲，本季第52轟隨即到手。

總教練布恩（Aaron Boone）對此盛讚：「賈吉做什麼我都不意外，對我來說，他就是毫無疑問的MVP……對99號我什麼都不會感到驚訝，他正以歷史級球星的水準在打球。」

兩名打者後，史坦頓再度轟出驚人全壘打，這是他生涯第452轟，追平名人堂成員雅澤姆斯基（Carl Yastrzemski），並列史上第40位；這同時也是賈吉與史坦頓第58次在同場比賽（包含季後賽）同場開轟。

布恩笑說：「別誤會，他打得很紮實，但那還不只是全部，對我們一般人來說，那只是中外野方向的一顆高飛球，他一擊中就知道，賈吉和他能把球打得那麼遠，真的是不一樣的存在。」

儘管因雙手網球肘延至6月16日才完成本季初登場，史坦頓在75場比賽中依舊累積23轟、64分打點，其中自8月19日以來的31場比賽更有11轟；「我覺得這很有效率，而且還沒結束，」史坦頓接著表示，「我還必須做得更多。」

The definition of a Stantonian Blast pic.twitter.com/qqF4hLVL6g — New York Yankees (@Yankees) September 27, 2025

沃倫此戰主投5局，失4分，送出7次三振與1次保送，完成本季33場先發，戰績9勝8敗、防禦率4.44；他對季後賽定位保持開放態度：「最終，我只想贏球，不管用什麼方式，我都願意接受，然後全力以赴。」

洋基牛棚投手群接手最後4局，包括希爾（Tim Hill）在6局化解滿壘危機，杜瓦爾（Camilo Doval）在8局連飆三振，貝德納（David Bednar）則收下最後出局數。

杜瓦爾透過翻譯阿布魯（Marlon Abreu）說：「我們就像後援群的兄弟，有很多彼此的支持，聽到隊友說『幹得好』這樣的話，會讓你有信心，隔天再上場依然有效率。」

賽後，洋基再次在更衣室圍成一圈，頒發比賽腰帶與比賽用球，並再度重申那句話：「處理好比賽，慶祝，然後再來一次。」

史坦頓則總結球隊的心態：「每天都要贏，保持簡單，不要做得太多，一步一步來，一顆球、一個出局數地累積。」