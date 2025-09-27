運動雲

拉斐拉再見安打氣走老虎　紅襪睽違4年重返季後賽

▲拉斐拉（Ceddanne Rafaela）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

波士頓紅襪27日（台灣時間）對戰底特律老虎，拉斐拉（Ceddanne Rafaela）9局下掃出再見安打，以4比3逆轉勝，率領紅襪取得季後賽門票，這將是紅襪2021年後，睽違4年再闖季後賽。

紅襪一度在4局上以0比3落後，牛騰穩定壓制，打線也逐步追趕。8局下納瓦耶茲（Carlos Narváez）敲出安打開啟反攻，代跑伊頓（Nate Eaton）成功盜上二壘，並藉由捕手傳球失誤上到三壘，隨後杜蘭（Jarren Duran）補上一支追平左外野安打，讓比賽回到原點。

先發投手哈里森（Kyle Harrison）僅投3局就退場，被敲7支安打失3分，另有3次保送與6次三振。紅襪教頭柯拉（Alex Cora）隨後把比賽當成季後賽操作，頻繁調度牛棚，投手群接力封鎖老虎打線，等待打線完成逆襲。

9局上，老將查普曼（Aroldis Chapman）投出犀利滑球，三振托克森（Spencer Torkelson），化解對手三壘有人危機，為紅襪贏球奠定關鍵基礎。

最終，拉斐拉用再見三壘安打為紅襪寫下戲劇性一役，也宣告球隊百分百晉級美聯外卡，闖進季後賽，將再度挑戰世界大賽榮耀。

