道奇捕手史密斯季後賽復出恐絕望　蒙西因下半身傷勢休養

▲▼道奇史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

▲史密斯。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

前一天剛奪下國聯西區龍頭4連霸的洛杉磯道奇，今（27）日比賽中主力貝茲（Mookie Betts）、弗里曼（Freddie Freeman）、蒙西（Max Muncy）皆未出現在先發陣容，總教練羅伯斯（Dave Roberts）賽前談到此決策，並更新主戰捕手史密斯（Will Smith）的復健進度。

羅伯斯賽前談到讓多名主力休兵的決定，他解釋：「這是為了讓部分球員獲得休養，前幾天比賽強度很高，需要讓他們重置一下。」

針對史密斯的傷後近況，羅伯斯坦言情況不樂觀，史密斯右手日前檢查後確認骨頭有裂痕，羅伯斯說：「大概一周前我就提過，如果他趕不上，主要會由羅特維特（Ben Rortvedt）擔任先發，當然我們也會準備好使用拉辛（Dalton Rushing），他這段時間也展現了成長，可能會出現羅特維特留下打席，改由拉辛代打的情況，2人會共同分擔。」

至於史密斯的復出希望，他補充：「我們還是抱持希望，但老實說，他能做的幾乎很有限，看來可能性很低，但我們仍不想完全放棄。」

同時，對於腳踝有傷的艾德曼（Tommy Edman），羅伯斯表示：「預期在例行賽結束前，他都不會回到百分之百的狀態，我們只能邊打邊管理，他在守中外野時會感到一些疼痛，所以今天讓他休息，但應該很快能回到場上。」

至於缺席先發的蒙西，羅伯斯指出：「他狀態還沒完全調整好，需要更多時間恢復，我們希望他能以最佳狀態回來，目前問題在下半身，細節不便透露，不過不是大問題，只是還需要幾天，等到那時他就能歸隊。」

關鍵字： MLB洛杉磯道奇史密斯羅伯斯蒙西

