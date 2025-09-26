運動雲

古久保讚威能帝「非常完美」　談週末與兄弟關鍵二連戰

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

▲樂天桃猿總教練古久保健二。（圖／記者李毓康攝）

記者胡冠辰／台北報導

樂天桃猿26日在台北大巨蛋4比0完封台鋼雄鷹，王牌右投威能帝繳出8局僅被敲1安打無失分、送出10次三振的宰制內容，收下本季第14勝；賽後總教練古久保健二受訪時，對愛將表現讚譽有加，也談到週末對兄弟關鍵二連戰的看法。

談到威能帝今晚的表現，古久保直言：「就是非常的完美，非常漂亮，」他透露，當時考慮過若威能帝持續維持完全比賽的狀態，有可能讓他續投挑戰，但「我們在前一局有4分進帳，那這種比賽就像是只要有分數進去，整個氛圍跟節奏都會改變；結果馬上就被曾子佑打出安打，」雖然美夢破功，但他仍肯定其狀態，「今天真的非常有機會可以締造完全比賽。」

近期威能帝固定由宋嘉翔擔任專屬捕手，古久保解釋：「其實也沒有特別想太多，就是希望宋嘉翔跟這種好等級的投手去搭配，從裡面去學習配球模式。」

談到進攻端，桃猿打線前6局遭雄鷹先發、具大聯盟資歷的那瑪夏壓制，直到7局才突破僵局；古久保指出，前兩局雖然曾有機會，但大多發生在兩出局後，難度較高，「林承飛最近的狀態掉了一些，所以第7局就想說派余德龍代打，德龍第一個打席就做得非常好，成為突破關鍵，也串連後續攻勢，」該局猿隊灌進4分，奠定勝基。

隨著下半季進入關鍵時刻，樂天仍在積極追趕中信兄弟，古久保最後強調：「我們是在下面追趕上位的球隊，眼前的每一場比賽就是做到最好，想辦法做到最好。」



