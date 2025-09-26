史坦頓清壘安建功、羅丹單季200K達陣　洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭

▲史坦頓3分清壘安建功、羅丹單季200K達陣 洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

例行賽進入最後倒數階段，紐約洋基每一個打席都承載著季後賽的重量；26日上午在洋基球場，史坦頓（Giancarlo Stanton）在滿壘時刻敲出關鍵3分打點清壘長打，率領球隊5比3擊敗白襪，完成3連戰橫掃，這場勝利讓條紋軍豪取5連勝，戰績來到91勝68敗，追平藍鳥，雙方在美聯東區並列第一。

東區冠軍可直接取得分區系列賽門票及主場優勢；洋基去年受惠於這個輪空優勢一路挺進世界大賽，今年依舊渴望重演，史坦頓賽後說：「輪空總是好事，我們有些球員身體已經很疲憊，需要休息一下，在那些高強度比賽前先得到精神上的調整，這是理想的狀況。」

洋基先發左投羅丹（Carlos Rodón）今天主投6局，被敲4安掉3分，送出5次三振，退場時正朝著個人生涯最高的第18勝邁進；他在2局三振希爾（Derek Hill），成為隊史第6位單季達成200K的左投，本季最終累積203次三振，僅次於他2022年效力巨人時的237次。

「表現算是足夠了，我只是盡量攻擊好球帶，」羅丹說，「有幾顆球我希望能再投好一點，但我對這場勝利很開心，沒什麼可以抱怨的。」

談到整體賽季，他補充：「現在很難多想，因為我們還有非常重要的比賽要打，但這是一個好結果，我很高興自己能固定每5、6天就上場，競爭並且嘗試幫球隊贏球。」

總教練布恩（Aaron Boone）則打趣說，羅丹的口頭禪是「繼續劈柴」，並稱讚：「他已經為自己劈出了一堆火，」羅丹近10場先發繳出7勝2敗、防禦率2.52，整季33場先發防禦率3.09，是加盟紐約以來最佳表現。

比賽中，賈吉（Aaron Judge）兩度遭故意保送，累積第35、36次，刷新美聯紀錄，先前的紀錄由傳奇球星威廉斯於1957年創下（34次），而故意四壞自1955年才開始正式統計。



7局威爾斯（Austin Wells）敲出帶有打點的二壘安打，追加保險分。牛棚方面，威佛（Luke Weaver）、威廉斯（Devin Williams）、貝德納（David Bednar）各投1局無失分，順利守下勝利。

羅丹盛讚：「牛棚最近真的很給力，連續投出零失分，希望我們能繼續保持下去。」

威爾斯近期打擊手感火燙，過去8場比賽20打數敲出9安打，打擊率高達.450，他說：「感覺非常不錯。我就是專注把球打進場內，盡量不要打到防守位置上，對我來說，這比季初順利得多，所以我就順勢而為了。」



雖然洋基正與藍鳥激烈爭奪分區冠軍，但球隊也明白不能掉以輕心。接下來他們將面對戰績75勝84敗、實力不容小覷的金鶯，週六晚間對戰左投羅傑斯（Trevor Rogers）。

史坦頓最後說：「他們始終具備威脅性，我們知道必須打好比賽，執行到位，打出真正的好棒球。」