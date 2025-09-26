運動雲

>

史坦頓清壘安建功、羅丹單季200K達陣　洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭

▲史坦頓3分清壘安建功、羅丹單季200K達陣　洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭。（圖／路透）

▲史坦頓3分清壘安建功、羅丹單季200K達陣　洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

例行賽進入最後倒數階段，紐約洋基每一個打席都承載著季後賽的重量；26日上午在洋基球場，史坦頓（Giancarlo Stanton）在滿壘時刻敲出關鍵3分打點清壘長打，率領球隊5比3擊敗白襪，完成3連戰橫掃，這場勝利讓條紋軍豪取5連勝，戰績來到91勝68敗，追平藍鳥，雙方在美聯東區並列第一。

東區冠軍可直接取得分區系列賽門票及主場優勢；洋基去年受惠於這個輪空優勢一路挺進世界大賽，今年依舊渴望重演，史坦頓賽後說：「輪空總是好事，我們有些球員身體已經很疲憊，需要休息一下，在那些高強度比賽前先得到精神上的調整，這是理想的狀況。」

洋基先發左投羅丹（Carlos Rodón）今天主投6局，被敲4安掉3分，送出5次三振，退場時正朝著個人生涯最高的第18勝邁進；他在2局三振希爾（Derek Hill），成為隊史第6位單季達成200K的左投，本季最終累積203次三振，僅次於他2022年效力巨人時的237次。

「表現算是足夠了，我只是盡量攻擊好球帶，」羅丹說，「有幾顆球我希望能再投好一點，但我對這場勝利很開心，沒什麼可以抱怨的。」

談到整體賽季，他補充：「現在很難多想，因為我們還有非常重要的比賽要打，但這是一個好結果，我很高興自己能固定每5、6天就上場，競爭並且嘗試幫球隊贏球。」

總教練布恩（Aaron Boone）則打趣說，羅丹的口頭禪是「繼續劈柴」，並稱讚：「他已經為自己劈出了一堆火，」羅丹近10場先發繳出7勝2敗、防禦率2.52，整季33場先發防禦率3.09，是加盟紐約以來最佳表現。

比賽中，賈吉（Aaron Judge）兩度遭故意保送，累積第35、36次，刷新美聯紀錄，先前的紀錄由傳奇球星威廉斯於1957年創下（34次），而故意四壞自1955年才開始正式統計。

7局威爾斯（Austin Wells）敲出帶有打點的二壘安打，追加保險分。牛棚方面，威佛（Luke Weaver）、威廉斯（Devin Williams）、貝德納（David Bednar）各投1局無失分，順利守下勝利。

羅丹盛讚：「牛棚最近真的很給力，連續投出零失分，希望我們能繼續保持下去。」

威爾斯近期打擊手感火燙，過去8場比賽20打數敲出9安打，打擊率高達.450，他說：「感覺非常不錯。我就是專注把球打進場內，盡量不要打到防守位置上，對我來說，這比季初順利得多，所以我就順勢而為了。」

雖然洋基正與藍鳥激烈爭奪分區冠軍，但球隊也明白不能掉以輕心。接下來他們將面對戰績75勝84敗、實力不容小覷的金鶯，週六晚間對戰左投羅傑斯（Trevor Rogers）。

史坦頓最後說：「他們始終具備威脅性，我們知道必須打好比賽，執行到位，打出真正的好棒球。」

關鍵字： MLB紐約洋基賈吉

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

陳金鋒證實林哲瑄已轉教練不會再上場　今年剩餘賽事不啟用新人

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

兄弟11局7比6險勝悍將！全年、下半季封王有望明天一起亮

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

羅伯斯執教10年9度封王：翔平的時代要來了！感謝柯蕭18年貢獻

吳慷仁創小紅書發影片　到北京體驗喝豆汁

熱門新聞

快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

道奇分區封王！大谷翔平盼世界大賽連霸：這只是開始，還有3次要贏

大谷翔平香檳慶祝小細節被捕捉　球迷驚好有禮貌：太帥氣了！

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

大谷翔平5年「231轟＋604K」神數據　美媒：別再拿貝比魯斯比較

讀者回應

﻿

熱門新聞

1快訊／大谷翔平本季第54轟出爐！　8:0完封響尾蛇

2大谷翔平豪語挑戰世界大賽二連霸！

3大谷慶祝細節被捕捉　球迷驚太帥

4兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

5日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

最新新聞

1洋基橫掃白襪緊咬美東龍頭

2鄭聖錡真神奇安打　東石逆轉勝

3海神例行賽預售票10月1日全面開賣

4PLG例行賽10月26日開打

5泳池少年：夢想是和大谷一起傳接球

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

中秋月餅大PK

中秋月餅大PK

「文里補習班」開課啦！開箱8間糕餅店，讓你不再有選擇障礙

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

打擊王熱門！吳念庭以平常心迎戰　得點圈火力再發揮

【慈妹慘遭抬起？】還好邦妮出來救人了XD

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

【揪心呼喊】「我爸爸一定在最裡面」　兒淚等機具救援

泰國曼谷驚現巨無霸天坑　施工釀路面坍方50公尺深！

【竟然都沒掉？！】騎士見前車「平板放車頂」貼心提醒 駕駛嚇壞狂道謝XD

恩利得獎..伊能靜蹲台下狂拍　謝爸媽「一出生就聽〈情非得已〉」

【空拍對比】堰塞湖溢流前後畫面曝！壩體被沖成V型
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366