高雄海神例行賽預售票10月1日開賣　首推尊榮海景包廂

▲高雄海神例行賽預售票10月1日全面開賣。（圖／高雄海神提供，下同）

記者游郁香／綜合報導

高雄全家海神職業籃球隊25-26賽季將在高雄巨蛋正式開打，球團今（26）日宣佈，季票與BROWNIE家庭護照將於9月27日中午12時至30日晚間23時59分限時販售，例行賽預售票則從10月1日中午12時全面開賣。本季更首度推出「尊榮海景包廂」，位於籃框後側的專屬觀賽空間，結合專屬禮遇與應援驚喜，號召「神隊友」們呼朋引伴進場造浪。

季票方案依不同區域推出多重選擇，VIP季票售價45,999元，包含18場主場門票與專屬客製化證件、限量城市版漸層球衣、親簽簽名板、官方商城折扣及季後賽門票優先購買權等多項福利；1A季票13,999元，1S季票24,999元則加贈環保冰霸杯。持玉山銀行漢神巨蛋聯名卡購買季票還可享85折優惠。

延續球迷好評的「BROWNIE家庭護照」，則提供一大兩小24,888元、一大一小19,888元方案，內容包括主場門票、專屬護照證件、親子應援TEE與獨家BROWNIE絨毛玩偶，打造闔家共享的應援體驗。

例行賽預售票部分，2B區票價400元、1A區700元、1S區1500元、VIP區3000元，持玉山銀行信用卡、簽帳卡購票享9折優惠。

本季最大亮點是「尊榮海景包廂」，售價24,999元，內含8張門票、8人份AQUAS美食、專屬應援TEE、海派大使親簽迎賓小卡與賽後合照，還可憑包廂手環至AQUAS STORE享85折優惠，堪稱球迷頂級觀賽選擇。