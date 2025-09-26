弗里曼封王戰雙響砲笑納4連霸　盛讚山本由伸「表現壓倒性」

Freddie Freeman clubs 2 of the @Dodgers 4 home runs as Los Angeles clinches its 12th NL West title in the last 13 years! pic.twitter.com/Rq3GRxYJQD — MLB (@MLB) September 25, 2025

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇一壘重砲弗里曼（Freddie Freeman）今（26）日在客場對戰亞利桑那響尾蛇以「第4棒、一壘手」先發，單場轟出2發全壘打、貢獻3分打點，成為球隊連續4年奪下國聯西區冠軍的重要功臣，賽後他盛讚此役先發投手山本由伸的優異表現。

2局上，他瞄準對手先發左投畢克斯（Jalen Beeks）的直球，將球轟向右外野觀眾席，敲出本季22轟；4局上，大谷翔平以第54轟擴大領先後，弗里曼隨即再補上第23號2分砲，徹底澆熄對手反撲氣焰。

Freddie Freeman leaves the yard and the @Dodgers have the early lead! pic.twitter.com/XqEdLVyG8T

弗里曼賽後難掩笑容：「這真是最棒的，每一年能贏得分區冠軍都是特別的事，這也是我們邁向最終目標的第一步，看到首次經歷分區封王的隊友露出笑容，真的很享受。」

由於今年球隊傷兵不斷、牛棚表現起伏，他更強調：「這是一個漫長而艱難的賽季，所以格外特別，雖然過程不像原本預想的那樣順利，但最終我們還是達成目標。」

弗里曼去年9月扭傷右腳踝，季後賽仍帶傷上陣，並在世界大賽對紐約洋基轟出4支全壘打，奪下MVP，幫助球隊封王。賽季結束後他動刀治療腳踝，並投入漫長復健：「對我來說幾乎沒有休季，只是努力讓自己盡快重返球場。」

他指出：「隊上很多人都帶著傷勢在打球，像是艾德曼（Tommy Edman）的腳踝，蒙西也有不少問題，投手群在健康方面更是辛苦，但大家仍然一起戰鬥，為彼此、為每天的比賽全力以赴，正是這種積累，讓我們撐過6個月，最終再次打進季後賽。」

▲山本由伸、弗里曼。（圖／達志影像／美聯社）

談到在封王戰先發6局無失分的山本由伸，弗里曼毫不吝嗇讚美：「只要看數據就一清二楚，防禦率2字頭、WHIP不到1.00、三振超過200次，他的表現真的令人難以置信。」

「去年他因傷缺席3個月，但在季後賽展現的投球，今年整季的表現，也都是壓倒性的。」弗里曼語氣中充滿敬佩。