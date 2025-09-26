「或許是最後一次」柯蕭裸上身嗨慶封王：連褲子都不想穿了！

"I DON'T WANT GOGGLES, I DON'T WANT A SHIRT, I HARDLY WANT PANTS, DAVE!"



- Clayton Kershaw during the Dodgers champagne celebration today to @THEREAL_DV pic.twitter.com/sc4F0DzyOQ — Dodgers Nation (@DodgersNation) September 25, 2025

記者王真魚／綜合報導

美國職棒大聯盟，道奇隊確定完成國聯西區4連霸。本季宣布將退休的傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）也參與香檳大戰，興奮與隊友共享榮耀。

柯蕭笑說，「這真的是特別的時刻，所以要盡情慶祝。我現在的心情棒極了。或許這是最後一次，所以我要打從心裡去享受。球衣和護目鏡都不需要了，甚至連褲子都可以不要！」

全身濕透的克蕭沉醉在香檳雨中，盡情享受封王喜悅。這位生涯222勝、3座賽揚獎的傳奇左投，前一日還主動請纓救援，6年來首度後援登板投出三上三下，展現老將價值。

柯蕭預計於28日對水手之戰完成例行賽最後一場先發。他期待能再一次與道奇衝上頂點，再度在冠軍的香檳浴中盡情慶祝。