梅西梅開二度率邁阿密國際4比0大勝紐約城　提前鎖定MLS季後賽

▲梅西（Lionel Messi）。（圖／達志影像／美聯社）

記者胡冠辰／綜合報導

梅西（Lionel Messi）再度展現致勝身手，25日對陣紐約城的比賽中，於下半場梅開二度，幫助邁阿密國際在花旗球場以4比0大勝，梅西不僅將自己近9天的進球數推進至5球，也替球隊提前鎖定2025美國職業足球大聯盟（MLS）季後賽席位。

邁阿密國際總教練馬斯切拉諾（Javier Mascherano）賽後強調，雖然完成了重要的目標，但這僅僅是球隊追求更高榮譽的起點，「我們很高興，也因為達成了第一個目標：晉級季後賽，而感到心安，現在我們會努力讓排名儘可能高，這樣我們就能擁有主場優勢，」他說。

比賽第83分鐘，邁阿密國際獲得一記點球，梅西有機會完成帽子戲法，但身為隊長的他選擇將機會交給老搭檔蘇亞雷斯（Luis Suárez）；對此，馬斯切拉諾盛讚梅西展現團隊精神：「他職業生涯中已經這樣做過太多次，有時候，他會看見一些還沒有進球、比他更需要這顆球的隊友。」

「他嘗試用這種方式來幫助，對我而言，這非常棒，他展現了團隊精神，努力讓所有球員都參與進來，尤其是像這次蘇亞雷斯需要進球，所以這真的很棒。」

梅西在邁阿密國際最近12場比賽中，有8場至少攻入兩球，成為MLS歷史上第4位單季至少8場比賽梅開二度的球員；接下來，球隊將把焦點放在週六對戰多倫多FC的比賽，目標是持續爭奪2025年支持者盾（Supporters’ Shield）。

「我們很高興，因為現在我們正式晉級季後賽，這對我們非常重要，接下來我們必須繼續前進，」馬斯切拉諾指出，「我們知道還有兩場補賽，所以會嘗試休息與恢復，為對戰多倫多做好準備，我們知道週六的比賽會很艱難，因為不到72小時就要再上場，但我們會全力以赴爭取勝利，並盡可能提高排名，如果我們能贏下剩下的5場比賽，那將會非常棒，並有機會爭奪支持者盾。」

目前邁阿密國際以29場比賽累積55分，位居東區第3，落後榜首費城聯（Philadelphia Union）兩場比賽。

