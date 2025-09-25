大谷翔平敲三壘打連28場上壘　道奇5比4退響尾蛇封王數字剩1

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）



記者胡冠辰／綜合報導

洛杉磯道奇25日在客場與亞利桑那響尾蛇鏖戰至延長第11局，靠著艾德曼（Tommy Edman）在關鍵時刻擊出適時安打，最終5比4驚險奪勝，終止2連敗；由於教士隊在稍早比賽落敗，道奇的國聯西區封王魔術數字再度減少兩個，只剩下「1」，最快下一場比賽就能提前封王。

比賽首局，大谷翔平就在第一打席擊出中外野深遠三壘安打，將連續上壘場次推進至28場，寫下個人本季新高；隨後他靠著貝茲（Mookie Betts）右外野高飛犧牲打，順利跑回本壘，幫助道奇1比0先馳得點。

主場作戰的響尾蛇在下個半局馬上靠莫雷諾（Gabriel Moreno）高飛犧牲打追平比數，4局上半衛冕軍攻勢再起，帕赫斯（Andy Pages）在壘上有人時轟出兩分砲助隊3比1超前，這是他本季第26轟。

道奇先發左投史奈爾（Blake Snell）繳出6局失1分的優質先發；第7局，剛復出的佐佐木朗希迎來日美職生涯首次救援登板，1局投球三上三下、最快球速飆至99.8英哩（約160.6公里），還送出2次三振，表現獲得大谷場邊鼓掌喝采。

道奇打線在第8局憑藉赫南德茲（Teoscar Hernández）的長打再添保險分，一度以4比1領先；不過救援投手群再度出現亂流，維西亞（Alex Vesia）與亨利奎茲（Edgardo Henriquez）連續遭響尾蛇追分，最終在高飛犧牲打下讓對手4比4追平比分。

9局下半，已宣布本季後退休的222勝傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）時隔6年再度後援登板，順利解決響尾蛇打線三上三下，將比賽帶入延長；10局雙方皆未能把握機會，進入11局。

11局上半道奇艾德曼敲出適時安打，助隊5比4再超前；11局下半響尾蛇沒能突破道奇第8任投手弗羅布萊斯基（Justin Wrobleski），最終道奇5比4贏球，拿下這場極為艱辛的勝利。