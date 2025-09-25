運動雲

>

兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

▲中信兄弟許庭綸、羅戈。（圖／中信兄弟提供）

▲中職進入例行賽最後衝刺階段，中信兄弟最快明天就能搶下季後賽門票，甚至點亮「全年第一魔術數字」。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中職下半季與全年戰績進入白熱化階段，中信兄弟再拿下1勝，就幾乎可以確定晉級季後賽。若能在25日對富邦悍將的比賽中獲勝，最快當天不僅鎖定門票，還有機會點亮「全年第一魔術數字」。

兄弟目前下半季戰績29勝21敗，暫居第一，但僅以0.5場領先樂天桃猿（28勝21敗1和），兩隊本周末還有兩場正面對決，將直接影響下半季冠軍歸屬。

[廣告]請繼續往下閱讀...

全年戰績方面，兄弟63勝47敗仍居首位，領先第二名統一獅（62勝49敗）1.5場。當第一名與第二名的勝差大於等於剩餘對戰場數時，就能點亮「魔術數字」。若兄弟今天獲勝且統一同日輸球，勝差擴大至2.5場，而雙方只剩2場交手，兄弟最快當天就能正式點亮魔術數字。

依照季後賽制度，名額為上下半季冠軍各1席，另有1席保留給「非半季冠軍中全年戰績最佳」的球隊。兄弟只要再拿下第64勝，全年最差戰績64勝56敗（勝率0.5333），即便樂天、台鋼全力衝刺，一般情況下也無法超越。

不過，數學上仍存在一種極端組合：若兄弟之後9戰全敗，樂天與台鋼在5場對戰打出「台鋼4勝1和、樂天1和4敗」的精準劇本，且兩隊其餘比賽全勝，台鋼將以63勝54敗3和（勝率0.5385）奪下下半季冠軍，樂天63勝55敗2和（勝率0.5339）則以全年最佳非冠軍身份晉級，兄弟將意外掉到年度第4，無緣季後賽。

事實上，這種「翻船劇本」的發生機率極低。自從中職導入突破僵局制後，和局出現率大幅降低，今年截至目前為止雖有30場進入延長賽，但全部都有勝負，沒有一場以和局收場。這意味著要在剩餘賽事裡打出多場和局，本身就不容易。換句話說，只要兄弟再多拿1勝，就幾乎篤定晉級；若再拿2勝，則能徹底排除所有數學上的例外。

兄弟、悍將今日先發投手，分別推出韋禮加、鈴木駿輔掛帥應戰。韋禮加本季出賽1場吞下1敗，防禦率2.84，雖尚未對上富邦，但被打擊率僅0.217，具備一定壓制力；富邦則派出鈴木駿輔，本季繳出2勝1敗、防禦率1.90，對兄弟1戰1勝、無失分，被打擊率僅0.125，是近期最可靠的先發之一。

▲▼ 韋禮加 。（圖／中信兄弟提供）

▲韋禮加 。（圖／中信兄弟提供）

關鍵字： 中信兄弟中職季後賽棒球戰績富邦悍將

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

高偉強9K壓制！中華隊狂炸3轟11比0扣倒香港　預賽全勝晉級

高偉強9K壓制！中華隊狂炸3轟11比0扣倒香港　預賽全勝晉級

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

阿基里斯腱斷裂每周復健6天　綠衫軍少主坦圖仍不放棄復出

阿基里斯腱斷裂每周復健6天　綠衫軍少主坦圖仍不放棄復出

上季才領軍奪隊史首冠　WNBA紐約自由人主帥驚爆下台

上季才領軍奪隊史首冠　WNBA紐約自由人主帥驚爆下台

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

美媒評鄧愷威像蝴蝶球投手：拿賽揚獎或明年流落義大利都有可能

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

獨／「棒棒糖借位」甜吻南珉貞　阿崔親口認了：真有感覺

【全國最爛路又坍】投89線再傳邊坡坍方　雙向交通中斷

熱門新聞

日媒揭台灣啦啦隊偶像化現實：低薪、練習生淘汰與「課金爸爸」現象

NMIXX薛侖娥27日返鄉為韓華鷹開球　河智媛一句留言引發熱議

戴資穎積分歸零！英名球評感性致敬：羽壇最優雅、史上最佳女單

高偉強9K壓制！中華隊狂炸3轟11比0扣倒香港　預賽全勝晉級

大谷翔平遭敵隊討禮物　賽中對話曝光「能拿到就好了…」

台藝大新隊長王威翔上任　參與柯瑞訓練營受啟發

讀者回應

﻿

熱門新聞

1日媒揭台灣啦啦隊光鮮背後的殘酷現實

2薛侖娥27日韓華開球　河智媛留言引熱議

3戴資穎積分歸零！英名球評致敬

4高偉強飆9K！台灣炸3轟預賽全勝晉級

5大谷遭敵隊討禮物　賽中對話曝光

最新新聞

1中華隊10：0扣倒韓國自信！　韓網震驚：已不是我們認識的台灣

2兄弟今卡位季後賽　全年也準備亮燈

3台藝大新隊長王威翔　柯瑞訓練營啟發大

4每周復健6天　綠衫軍坦圖不放棄復出

5上季才領軍奪冠　WNBA自由人主帥下台

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

桃猿距離下半季龍頭兄弟僅0.5場勝差　古久保：不只兄弟是對手

13勝到手！魔神樂談風勢影響　盼專注自我不執著獎項

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

【堰塞湖再溢流！】警消急喊「往上跑」 居民狂奔逃命

【花蓮堰塞湖】遭沖毀「馬太鞍橋」最新FPV空拍慘況曝

【弟弟不要怕！】屏東消防直奔光復災區 成功搶救出32條人命

【6歲女童找到了】被泥沙埋全身！搜救隊破屋救出

【母愛爆發】寶寶險跌落床下！媽神反應抓住救回
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366