兄弟再拚1勝有望卡位季後賽　全年第一最快今亮燈

▲中職進入例行賽最後衝刺階段，中信兄弟最快明天就能搶下季後賽門票，甚至點亮「全年第一魔術數字」。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中職下半季與全年戰績進入白熱化階段，中信兄弟再拿下1勝，就幾乎可以確定晉級季後賽。若能在25日對富邦悍將的比賽中獲勝，最快當天不僅鎖定門票，還有機會點亮「全年第一魔術數字」。

兄弟目前下半季戰績29勝21敗，暫居第一，但僅以0.5場領先樂天桃猿（28勝21敗1和），兩隊本周末還有兩場正面對決，將直接影響下半季冠軍歸屬。

全年戰績方面，兄弟63勝47敗仍居首位，領先第二名統一獅（62勝49敗）1.5場。當第一名與第二名的勝差大於等於剩餘對戰場數時，就能點亮「魔術數字」。若兄弟今天獲勝且統一同日輸球，勝差擴大至2.5場，而雙方只剩2場交手，兄弟最快當天就能正式點亮魔術數字。

依照季後賽制度，名額為上下半季冠軍各1席，另有1席保留給「非半季冠軍中全年戰績最佳」的球隊。兄弟只要再拿下第64勝，全年最差戰績64勝56敗（勝率0.5333），即便樂天、台鋼全力衝刺，一般情況下也無法超越。

不過，數學上仍存在一種極端組合：若兄弟之後9戰全敗，樂天與台鋼在5場對戰打出「台鋼4勝1和、樂天1和4敗」的精準劇本，且兩隊其餘比賽全勝，台鋼將以63勝54敗3和（勝率0.5385）奪下下半季冠軍，樂天63勝55敗2和（勝率0.5339）則以全年最佳非冠軍身份晉級，兄弟將意外掉到年度第4，無緣季後賽。

事實上，這種「翻船劇本」的發生機率極低。自從中職導入突破僵局制後，和局出現率大幅降低，今年截至目前為止雖有30場進入延長賽，但全部都有勝負，沒有一場以和局收場。這意味著要在剩餘賽事裡打出多場和局，本身就不容易。換句話說，只要兄弟再多拿1勝，就幾乎篤定晉級；若再拿2勝，則能徹底排除所有數學上的例外。

兄弟、悍將今日先發投手，分別推出韋禮加、鈴木駿輔掛帥應戰。韋禮加本季出賽1場吞下1敗，防禦率2.84，雖尚未對上富邦，但被打擊率僅0.217，具備一定壓制力；富邦則派出鈴木駿輔，本季繳出2勝1敗、防禦率1.90，對兄弟1戰1勝、無失分，被打擊率僅0.125，是近期最可靠的先發之一。

▲韋禮加 。（圖／中信兄弟提供）