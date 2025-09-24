運動雲

大谷翔平術後最長6局無失分　坦言考量球隊近況決定續投

▲▼道奇大谷翔平。（圖／路透）

▲大谷翔平投出本季新高局數。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

大谷翔平今（24）日在客場出戰亞利桑那響尾蛇，擔任先發投手兼第1棒指定打擊，迎來生涯第100場大聯盟登板，這場比賽也是他自第2次右肘手術復出以來，投球局數最長的一戰，賽後他也談到為何今日會出現本季新高局數。

大谷此役共投6局用91球，僅被敲5支安打、無失分、送出8次三振，不過道奇在9局下牛棚崩盤，最終吞下再見敗，大谷本季第2勝也因此落空。

賽後，大谷先對順利投滿6局感到正面肯定：「前一場最多只投到5局，但今天又邁進了一步，特別是在季後賽前能完成這個階段，是一件好事。」

為何今日會投至6局，大谷透露：「原本這季的設定，是希望大概每場投到5局左右，如果能以這樣的投球量安穩投完這個賽季，對復健來說就算是達標了，一開始大概是基於這樣的想法來進行安排。」

他接著說：「不過我們也綜合考量了球隊的近況，所以昨天在飯店跟教練團進行了會議討論，當時我們談到球數可能不會到100球，但如果情況允許、能投到第6局的話，那我們就試著投到第6局吧，會議中是這樣達成的共識。」

大谷總結道：「因為去年接受了肩部手術，導致我今年賽季前半無法投球，整個康復進度也被延後，但今天能在季後賽前完成最後階段的驗收，我對此感到非常滿意，也想向一路協助我的所有隊職員表達感謝之意。」

【最後一發釀禍】成功嶺新兵打靶「半臉沒了」 軍方排除機械問題

