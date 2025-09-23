運動雲

陳睦衡抗韓奪勝！教頭給滿分 直呼學長們功勞大

▲▼陳睦衡。（圖／中華棒協提供）

▲陳睦衡。（圖／中華棒協提供）

文／中央社

亞洲棒球錦標賽台灣今天與韓國交手，2名旅日投手登板，陳睦衡先發5局無失分，總教練湯登凱給滿分，陳睦衡感謝學長們照顧、帶著他開心打球拚戰；張峻瑋今天後援飆速158公里。

亞洲棒球錦標賽台灣隊今天與韓國交手，由旅日歐力士猛牛隊投手陳睦衡先發，2局雖接連被敲安打，再投出保送面對滿壘局面，但關鍵時刻三振化解危機、穩守不失分。

陳睦衡今天總計用64球投5局，被敲出3支安打，投出3次三振、2次四壞保送，無失分、拿下勝投，最快球速148公里；總教練湯登凱表示，今天開賽受到雨勢影響，其實不好投，但陳睦衡展現穩定性、表現100分。

陳睦衡接受中央社記者訪問時表示，昨天賽前就有看韓國隊的資料，有了充足的準備、沒有太多的壓力，相信只要把能力發揮出來，該做的事情做好，就不會有太大的問題。

談起2局的狀況，陳睦衡表示，因為1局下攻勢比較長，場邊熱身不易，2局上場雨勢也蠻大的，影響腳的踩踏、丟不太準，變化球控制不好，才會接連被打安打，但熱開了之後就有回穩。

19歲的陳睦衡是此次代表隊中最年輕的球員，他表示，學長都很照顧他，攻擊火力上有很好的支援，上場投球很放心，學長們帶領一起打球很開心，雖然難免會因為有旅外的身份，關注更多稍有壓力，但大家都會給予很多的鼓勵。

另外一名旅日福岡軟銀鷹隊投手張峻瑋今天7局上接手後援，讓韓國隊3上3下，飆出最快158公里火球，幫助球隊守住勝利；台灣隊終場以10比0、7局搶勝，預賽2連勝晉級。

