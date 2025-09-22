關鍵時刻連犯錯！大都會2比3不敵國民　外卡席位拱手讓人

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會22日於花旗球場以2比3不敵國民，加上紅人同日擊敗小熊，讓大都會戰績雖仍與紅人同為80勝76敗，但因直接對戰劣勢而被排除在國聯外卡席位之外；這是本季首次，大都會不再能完全掌控自己的季後賽命運。

比賽過程中，大都會屢屢出現狀況；楊恩（Jacob Young）連續兩次美技接殺，搶走大都會的安打，包括第9局的潛在追平全壘打、林多（Francisco Lindor）與阿隆索（Pete Alonso）比賽前段各自發生守備失誤。

先發左投馬奈亞（Sean Manaea）第2局被敲出兩分砲失掉3分；穆林斯（Cedric Mullins）則在第3局跑壘出現致命錯誤，被判回壘後隨即在雙殺中出局。

大都會僅從防禦率墊底的國民先發投手厄文（Jake Irvin）手中攻下2分，面對中繼的帕克（Mitchell Parker）則無功而返，後者解決了13名打者中的11人。

輸球後，大都會球員展現自省態度，林多直言：「我們讓自己陷入這種局面，所以必須找到方法走出來，歸根究柢，就是要贏球，」；阿隆索也強調：「你只需要贏球，就這麼簡單，贏球能解決一切，我們就是得做到。」

馬奈亞則表示：「這些比賽都關乎一切，現在是生死關頭，我們必須想辦法。」

外野手尼莫（Brandon Nimmo）則說：「這一切都發生在我們眼前，所以我絕對能相信，我們只剩最後一週，季後賽希望就在眼前，我們必須打出勝利的比賽，把一切拼湊起來；但這整季起起落落，我們只需要重新振作，最後衝刺贏下幾場比賽。」

大都會從開幕日到6月12日繳出45勝24敗，全大聯盟最佳戰績，然而自那之後，他們打出低於五成勝率17場的頹勢，自6月13日以來，他們的勝率僅優於國民、雙城與洛磯。

與2007年9月大崩盤相比，2025年的大都會崩落速度更為緩慢卻持續。當時2007年的大都會在剩餘17場前還領先7場，卻創下大聯盟史上最不可能的逆轉之一；如今的大都會，則是在整個夏季逐漸下滑，6月時難以想像他們會錯過季後賽，7月開始出現隱憂，8月裂縫擴大，9月則徹底撕裂。

目前大都會僅剩對小熊與馬林魚的6場比賽，而紅人則要迎戰海盜與釀酒人，即便全勝，大都會仍可能因比賽結果不利而無緣季後賽。