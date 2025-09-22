運動雲

關鍵時刻連犯錯！大都會2比3不敵國民　外卡席位拱手讓人

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／路透）

▲林多（Francisco Lindor）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

紐約大都會22日於花旗球場以2比3不敵國民，加上紅人同日擊敗小熊，讓大都會戰績雖仍與紅人同為80勝76敗，但因直接對戰劣勢而被排除在國聯外卡席位之外；這是本季首次，大都會不再能完全掌控自己的季後賽命運。

比賽過程中，大都會屢屢出現狀況；楊恩（Jacob Young）連續兩次美技接殺，搶走大都會的安打，包括第9局的潛在追平全壘打、林多（Francisco Lindor）與阿隆索（Pete Alonso）比賽前段各自發生守備失誤。

先發左投馬奈亞（Sean Manaea）第2局被敲出兩分砲失掉3分；穆林斯（Cedric Mullins）則在第3局跑壘出現致命錯誤，被判回壘後隨即在雙殺中出局。

大都會僅從防禦率墊底的國民先發投手厄文（Jake Irvin）手中攻下2分，面對中繼的帕克（Mitchell Parker）則無功而返，後者解決了13名打者中的11人。

輸球後，大都會球員展現自省態度，林多直言：「我們讓自己陷入這種局面，所以必須找到方法走出來，歸根究柢，就是要贏球，」；阿隆索也強調：「你只需要贏球，就這麼簡單，贏球能解決一切，我們就是得做到。」

馬奈亞則表示：「這些比賽都關乎一切，現在是生死關頭，我們必須想辦法。」

外野手尼莫（Brandon Nimmo）則說：「這一切都發生在我們眼前，所以我絕對能相信，我們只剩最後一週，季後賽希望就在眼前，我們必須打出勝利的比賽，把一切拼湊起來；但這整季起起落落，我們只需要重新振作，最後衝刺贏下幾場比賽。」

大都會從開幕日到6月12日繳出45勝24敗，全大聯盟最佳戰績，然而自那之後，他們打出低於五成勝率17場的頹勢，自6月13日以來，他們的勝率僅優於國民、雙城與洛磯。

與2007年9月大崩盤相比，2025年的大都會崩落速度更為緩慢卻持續。當時2007年的大都會在剩餘17場前還領先7場，卻創下大聯盟史上最不可能的逆轉之一；如今的大都會，則是在整個夏季逐漸下滑，6月時難以想像他們會錯過季後賽，7月開始出現隱憂，8月裂縫擴大，9月則徹底撕裂。

目前大都會僅剩對小熊與馬林魚的6場比賽，而紅人則要迎戰海盜與釀酒人，即便全勝，大都會仍可能因比賽結果不利而無緣季後賽。

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

道奇席漢7局10K　羅伯斯：外卡賽或轉後援「沒經驗但不擔心」

道奇席漢7局10K　羅伯斯：外卡賽或轉後援「沒經驗但不擔心」

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

沈信村全國小學生跆拳道錦標賽4連霸　奧運名將曾櫟騁兒女都摘金

釀酒人連3年奪國聯中區冠軍　莫菲：例行賽成績才是評價依據

釀酒人連3年奪國聯中區冠軍　莫菲：例行賽成績才是評價依據

【也太皮了吧XD】小屁貓狂揮拳騷擾貓姊　一臉不耐煩淡定反擊

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

阿崔、南珉貞棒棒糖激吻轟動　江庭毅認輸！廖任磊：好好練球

大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘　道奇主場最終戰1比3遭巨人逆轉

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

大谷翔平斷棒＋面對外角離譜壞球　仍敲「超慢速安打」引驚呼

悍將輸球不孤單　SJ始源暖喊「OK沒事！明年加油」利特盼再聚

﻿

1美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車

2Travis、南珉貞棒棒糖激吻轟動

3大谷翔平連9戰敲安、連26場上壘

4鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

5大谷斷棒＋面對離譜壞球照敲安引驚呼

1賴品睿「複製」爸爸賴鴻誠投球動作

2大谷確定外卡賽先發！羅伯斯留伏筆

3味全龍9/28再啟公益捐血

4東園國小上演驚奇大逆轉

5羅利炸58轟！追平賈吉紀錄僅差4發

東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366