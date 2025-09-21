范國宸、陳真開轟難救悍將　魔鷹歸隊首次猛打秀台鋼4比2獲勝

▲中職范國宸。（圖／記者李毓康攝）

記者楊舒帆／台北報導

富邦悍將21日對台鋼雄鷹，林哲瑄生日告別戰，范國宸開轟之後，陳真在落後時於8局下開轟，追成2比3落後。台鋼雄鷹靠著魔鷹傷後歸隊第二戰3安猛打賞，最終以4比2獲勝。

台鋼雄鷹2局上突破防線，張肇元保送後，顏郁軒、王柏融連續安打先馳得點，郭永維執行短打，曾昱磬再敲安打送回1分，取得2比0領先。

[廣告]請繼續往下閱讀...

范國宸2局下砲轟後勁，幫助悍將追回1分，本季第13轟出爐，刷新生涯最多轟紀錄。這一轟中斷後勁對悍將連33局無失分紀錄，這也打破樂天桃猿黃子鵬連32局對悍將無失分紀錄，刷新單一球員對戰單一球隊連續局數無失分記錄。

7局上王博玄率先安打，吳念庭擊出三壘界外飛球，王博玄積極搶壘衝上二壘，魔鷹隨後安打，幫助台鋼再下一城，取得3比1領先。

陳真8局下開轟，追近至2比3落後，適逢林哲瑄生日告別戰，陳真繞壘時已經難掩情緒，回本壘時爆哭，林哲瑄暖心擁抱。9局上魔鷹、張肇元、顏郁軒連續安打，攻下保險分，擴大至4比2。魔鷹20日剛歸隊，連兩天都有貢獻，此戰3安打猛打賞，貢獻1打點1得分。

後勁主投6局，被敲4支安打，包含1轟，奪1次三振，失1分，拿下本季13勝。陳仕朋先發主投5.2局，用了97球，被敲7支安打，失2分，吞下敗投。