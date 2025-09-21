運動雲

>

林哲瑄談胡金龍「讓兩好球傳說」　借球棒笑稱別對對富邦打太好

▲▼富邦悍將為林哲瑄慶生。（圖／富邦悍將提供）

▲富邦悍將為林哲瑄慶生。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅老將胡金龍20日舉辦引退賽，林哲瑄特別送花祝福，談到胡金龍對自己的影響，直言他就像太陽一樣，總是帶領學弟，還想起他經典的「讓兩好球」傳說。

林哲瑄21日迎來37歲生日，全隊賽前為他慶生，他希望能順利打完比賽，「幫球隊拿下勝利，這是最渴望的事。」他笑說，上班路上遇到球迷幫他唱歌慶生，「其實因為錯過交流道，已經快遲到了，趕著要進球場，沒想到他們在唱歌，真的很不好意思。」

[廣告]請繼續往下閱讀...

原本準備了胡金龍的退休禮物，但這兩天待在一軍，無法親自送上，只能委託郭嚴文代為獻花。至於禮物內容，林哲瑄笑說：「不能講！要留個驚喜。」他也提到，網路上看到許多球迷分享胡金龍與陳鏞基的球衣照，直呼「很有哽！真的很厲害！」

回憶起與胡金龍的互動，林哲瑄說，自己在南英時期就經常接受胡金龍休季期間的指導，進入中職同隊後，更持續得到他的建議與照顧，私下也常一起吃飯。他形容胡金龍「就像哥哥一樣，大家都很崇拜，也很享受看他在球場上打球的樣子。」

林哲瑄笑說：「他看起來總是很輕鬆。有時候打擊前會先跟我們說，他要讓投手兩顆好球，最後還是敲安打，看他打擊真的很有趣。影片常常可以看到，他幾乎不太會被三振，兩好球的攻擊也很有自信。」他更佩服胡金龍早上能打高爾夫，晚上又在球場敲出3支安打，在兩項運動中都能自在發揮。

「他一直以來都很照顧學弟，並且傳承給學弟。」林哲瑄感性地說。曾有一次胡金龍到新莊比賽時，打電話向他借球棒：「我很久沒回台南，身邊沒有球棒了，可以借我嗎？」林哲瑄大方回應：「那裡很多，自己拿！只要不要對富邦打太好就好。」他笑著補充：「我自己都還沒安打，但我的球棒卻貢獻了一支安打。」

談到近期富邦悍將的學弟們，不論在場內外都流下眼淚，林哲瑄說：「很多新秀正在學習，他們未來一定會成為球隊的支柱。不管是一、二軍教練都會幫助他們，等到打進季後賽，我很期待看到他們的表現與未來。」

▲▼中職林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

▲中職林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）

關鍵字： 棒球富邦悍將胡金龍林哲瑄感動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

大谷翔平53轟震撼全場！對手已放棄　球迷：能投也能打160公里

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

【不一樣的捧花活動】讓新娘親自選擇 傳遞幸福的人選~

熱門新聞

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車　巨人教頭：控球不穩無法持續好投

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

2鄧愷威再次三振大谷翔平

3道奇逆轉巨人分區封王M3

4響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

5美媒評鄧愷威表現如雲霄飛車

最新新聞

1獅猿戰移至10月6日補賽

2三光國中6比4擊退七賢

3SJ開球　林岳谷搶當捕手：最愛始源

4球迷讚嘆：大谷能投也能打160公里

5林哲瑄談胡金龍「兩好球傳說」

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

威能帝連13場優質先發！　古久保讚：全年守護我們

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

李洋首度公開打籃球　自評60分：被慫恿投三分都沒進

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

【怕爆貓貓】打疫苗腳腳狂抖 抱緊心愛的豬豬太可愛了

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

【哇～塞哇塞】上車舞爆紅楓葉姐姐「你們要的三振舞來囉」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366