林哲瑄談胡金龍「讓兩好球傳說」　借球棒笑稱別對對富邦打太好

▲富邦悍將為林哲瑄慶生。（圖／富邦悍將提供）

記者楊舒帆／台北報導

統一獅老將胡金龍20日舉辦引退賽，林哲瑄特別送花祝福，談到胡金龍對自己的影響，直言他就像太陽一樣，總是帶領學弟，還想起他經典的「讓兩好球」傳說。

林哲瑄21日迎來37歲生日，全隊賽前為他慶生，他希望能順利打完比賽，「幫球隊拿下勝利，這是最渴望的事。」他笑說，上班路上遇到球迷幫他唱歌慶生，「其實因為錯過交流道，已經快遲到了，趕著要進球場，沒想到他們在唱歌，真的很不好意思。」

原本準備了胡金龍的退休禮物，但這兩天待在一軍，無法親自送上，只能委託郭嚴文代為獻花。至於禮物內容，林哲瑄笑說：「不能講！要留個驚喜。」他也提到，網路上看到許多球迷分享胡金龍與陳鏞基的球衣照，直呼「很有哽！真的很厲害！」

回憶起與胡金龍的互動，林哲瑄說，自己在南英時期就經常接受胡金龍休季期間的指導，進入中職同隊後，更持續得到他的建議與照顧，私下也常一起吃飯。他形容胡金龍「就像哥哥一樣，大家都很崇拜，也很享受看他在球場上打球的樣子。」

林哲瑄笑說：「他看起來總是很輕鬆。有時候打擊前會先跟我們說，他要讓投手兩顆好球，最後還是敲安打，看他打擊真的很有趣。影片常常可以看到，他幾乎不太會被三振，兩好球的攻擊也很有自信。」他更佩服胡金龍早上能打高爾夫，晚上又在球場敲出3支安打，在兩項運動中都能自在發揮。

「他一直以來都很照顧學弟，並且傳承給學弟。」林哲瑄感性地說。曾有一次胡金龍到新莊比賽時，打電話向他借球棒：「我很久沒回台南，身邊沒有球棒了，可以借我嗎？」林哲瑄大方回應：「那裡很多，自己拿！只要不要對富邦打太好就好。」他笑著補充：「我自己都還沒安打，但我的球棒卻貢獻了一支安打。」

談到近期富邦悍將的學弟們，不論在場內外都流下眼淚，林哲瑄說：「很多新秀正在學習，他們未來一定會成為球隊的支柱。不管是一、二軍教練都會幫助他們，等到打進季後賽，我很期待看到他們的表現與未來。」

▲中職林哲瑄。（圖／記者李毓康攝）