鄧愷威3局6K！大谷翔平掃53轟　道奇逆轉勝巨人分區封王M3

▲大谷翔平。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

道奇21日（台灣時間）對戰巨人，大谷翔平在6局下轟出本季第53發全壘打，讓主場瞬間沸騰，道奇最終以7比5獲勝，將連續4年分區封王的魔術數字縮小到「3」。大谷全場3打數1安打、1打點，獲得2次保送，打點累積到99分，距離單季百打點只差一步。最快可能在23日休兵日就提前鎖定分區冠軍。

巨人派出台灣投手鄧愷威先發，大谷翔平前兩打席都遭到三振，投完3局退場，僅被敲1安打為全壘打，飆6K，有2次保送與3次觸身球，失2分，無關勝敗。

大谷翔平第三打席則從巨人牛棚投手手中選到保送。第4打席他面對佩格羅（Joel Peguero）的99.9英哩速球終於開轟，完成連兩戰開砲，帶動全場氣氛，根據紀錄專家蘭斯（Sarah Langs）報導，這一轟也是他生涯開轟的第3快速球。他也正式追上費城人重砲手舒瓦伯（Kyle Schwarber），並列國聯全壘打王。

大谷去年締造生涯新高的54轟，本季16日完成生涯第二度單季50轟，成為史上第6位連兩年50轟的球員。扣除21日這場，道奇賽程還剩7場，以目前進度換算，大谷有望挑戰55轟，刷新個人紀錄。

道奇比賽開局一度陷入0比4落後，1局下靠蒙西（Max Muncy）轟出兩分砲追近比分。4局下康佛托（Michael Conforto）敲出陽春砲，隨後大谷翔平選到保送，弗里曼（Freddie Freeman）再補上適時安打扳平比數。艾德曼（Tommy Edman）5局下轟出陽春砲超前1分，6局下大谷翔平再度開轟追加保險分，赫南德茲（Teoscar Hernández）隨後敲安再添1分打點。巨人7局上開轟追回1分，最終道奇以2分差獲勝。

▲鄧愷威。（圖／達志影像／美聯社）