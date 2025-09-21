運動雲

>

水手新科單季全壘打王誕生！　羅利57轟超車小葛瑞菲

▲▼水手羅利。（圖／路透）

▲羅利炸裂賽季第57轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手出現隊史新頁，強打捕手羅利（Cal Raleigh）今（21）日在對戰休士頓太空人的關鍵戰中，敲出本季第57轟，正式打破傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）所保持的水手隊史單季全壘打紀錄，獨坐隊史第1。

雖然這轟並不是出現在主場，但這發全壘打的劇本幾乎完美，對手是同區強敵太空人，在敵營滿場觀眾前，羅利在2好0壞球數絕對落後下，砲轟太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），反方向炸裂399英尺進牛棚。

[廣告]請繼續往下閱讀...

現場瞬間靜音，只有一群進場應援的水手球迷高喊MVP回應這個歷史瞬間。

羅利的這轟，不只是打破隊史紀錄，也在水手力拚季後賽，太空人捍衛主場的這場天王山戰役中，寫下濃濃勝利伏筆。

關鍵字： MLB西雅圖水手羅利

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

高國輝、林哲瑄獻上感性祝福　胡金龍引退儀式動情落淚

高國輝、林哲瑄獻上感性祝福　胡金龍引退儀式動情落淚

TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

吉力吉撈連3年達20轟！　味全龍8比1擊退兄弟

吉力吉撈連3年達20轟！　味全龍8比1擊退兄弟

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞：他真的是非常好、非常好的打者

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞：他真的是非常好、非常好的打者

【哇～塞哇塞】上車舞爆紅楓葉姐姐「你們要的三振舞來囉」

熱門新聞

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威再次三振大谷翔平

2響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

3鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

4日媒關注鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

5打者最新排行　大谷僅列第3遭超車

最新新聞

1熱火「英雄哥」動刀將缺陣8周

2鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

3忠孝國中12比6擊退三民國中

4鄧愷威再次三振大谷翔平

5陳柏毓3A再奪勝！本季防禦率僅0.66

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

威能帝連13場優質先發！　古久保讚：全年守護我們

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

李洋首度公開打籃球　自評60分：被慫恿投三分都沒進

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

【怕爆貓貓】打疫苗腳腳狂抖 抱緊心愛的豬豬太可愛了

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

【哇～塞哇塞】上車舞爆紅楓葉姐姐「你們要的三振舞來囉」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366