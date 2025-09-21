水手新科單季全壘打王誕生！　羅利57轟超車小葛瑞菲

▲羅利炸裂賽季第57轟。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

西雅圖水手出現隊史新頁，強打捕手羅利（Cal Raleigh）今（21）日在對戰休士頓太空人的關鍵戰中，敲出本季第57轟，正式打破傳奇球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.）所保持的水手隊史單季全壘打紀錄，獨坐隊史第1。

雖然這轟並不是出現在主場，但這發全壘打的劇本幾乎完美，對手是同區強敵太空人，在敵營滿場觀眾前，羅利在2好0壞球數絕對落後下，砲轟太空人王牌左投瓦德茲（Framber Valdez），反方向炸裂399英尺進牛棚。

CAL RALEIGH STANDS ALONE ????



His 57th home run of the season puts him in front of Ken Griffey Jr. for the Mariners single-season home run record ???? pic.twitter.com/wTeBXJWMyw — MLB (@MLB) September 20, 2025

現場瞬間靜音，只有一群進場應援的水手球迷高喊MVP回應這個歷史瞬間。

羅利的這轟，不只是打破隊史紀錄，也在水手力拚季後賽，太空人捍衛主場的這場天王山戰役中，寫下濃濃勝利伏筆。