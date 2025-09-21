賈吉狙擊菅野智之掃第49轟　僅差一步追上大谷翔平連兩年50轟紀錄

▲賈吉（Aaron Judge）。（圖／達志影像／美聯社）

記者楊舒帆／綜合報導

洋基隊外野手賈吉（Aaron Judge）21日（台灣時間）砲轟日籍投手菅野智之，本季第49轟，就快追上大谷翔平。

賈吉作客金鶯戰，以「第三棒、右外野手」先發，第三局狙擊前讀賣巨人投手菅野智之，轟出相隔6場比賽的第49發全壘打，向著連續兩年達成50轟僅差一步。這也讓他成為繼道奇大谷翔平之後，史上第7位連兩季締造50轟的球員候選人。

當時洋基3分領先，賈吉在滿球數情況下，瞄準菅野內角低點的「橫掃球（sweeper）」，將球以112.2英里（約180.6公里）的初速、39度仰角送進左外野看台。

本場比賽前，他對菅野已有5打數4安打、包含1轟的亮眼成績，且早在6月20日主場對決時，就曾從菅野手中轟出一發全壘打。

儘管賈吉因右手肘傷勢在7月下旬缺席10場比賽，但仍把握機會累積長打，首次挑戰連兩季50轟大關。值得一提的是，他本季才剛完成連續兩年40轟的成就，如今再朝50轟邁進。

大谷翔平先前已完成單季50轟，成為繼2002年A-Rod（Alex Rodriguez）之後，時隔23年再度有人連兩季達成50發全壘打的球員，締造史上第6人紀錄。若賈吉也跟上腳步，將成為史上第7人。