運動雲

>

道奇傳奇克蕭27日例行賽最終戰　預告爭取季後賽先發席次

▲▼道奇克蕭。（圖／路透）

▲克蕭完成生涯主場例行賽最終戰。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）昨（20）日迎來例行賽最後一次主場登板，面對舊金山巨人主投4.1局失2分，雖然狀況起伏，最終仍成功幫助球隊以6比3勝出，同時球隊也確定晉級季後賽。賽後他表示，自己將繼續爭取季後賽先發位置。另外，根據日媒報導，克蕭例行賽最終戰將落在27日對上西雅圖水手。

5局上克蕭解決迪佛斯（Rafael Devers）後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自走上投手丘換投，現場球迷全體起立鼓掌致敬，克蕭也與隊友一一擁抱致意，現場氣氛動人，他舉起左手帽子向看台致意，深情望向家人，隨後重返場內再度鞠躬，回應球迷熱烈歡呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼道奇克蕭。（圖／路透）

對於這場壓力沉重的比賽，克蕭表示：「說真的，我感到鬆了一口氣，今天真的很辛苦，一開始找不到好球帶，也無法把球投到理想位置，但最後能用那樣的方式退場，真的意義非凡。」雖然本場投出4次保送，但他依舊奪下6次三振，展現老將的修正能力與臨場掌控。

他補充：「18年的回憶不是一夜之間能夠用語言表達出來的，我也無法在短時間內完全消化這一切，19日的記者會情緒更重，今天反倒能專心投入比賽，這是一個完美的夜晚。」

▲▼道奇克蕭。（圖／路透）

從19日正式召開記者會宣布引退以來，克蕭坦言情緒持續起伏不定：「今天我腦袋一直在想事情，真的有點累，我試著要專注在如何解決9名打者上，但今天又是這麼特別的一天，也可能是我在這座球場的最後一戰，我不想刻意去壓抑這些感覺。老實說，我今天真的精疲力盡了，但現在我覺得非常棒，我們贏了，也確定晉級季後賽，我站上了這座我熱愛的投手丘，我只想感謝一切。」

克蕭也談到站上投手丘時仍然感到緊張，但當他抬頭看見看台上的妻子艾倫與孩子們時，心情就平靜下來：「比賽中最難的，是在投出第一球前讓自己冷靜下來，那是情緒最激動的時刻，今天也不例外，但看到家人在座位上支持我，真的讓我很安心，就像我一直說的，如果你身邊沒有可以一起慶祝的人，那再值得慶祝的時刻也不完美，今天能有家人與隊友陪伴，讓這天變得格外特別。」

▲▼道奇克蕭。（圖／路透）

克蕭透露，他預計將在27日對水手的系列戰中完成例行賽最後一場先發，他也明白球隊現在先發戰力充沛，坦言自己不一定在季後賽輪值之內：「我們的先發輪值在全聯盟數一數二，我知道自己的定位與角色，我現在的目標是在西雅圖投出好球，然後把是否進入季後賽輪值的決定權交給球隊，不管最終什麼角色，我都想為球隊貢獻，畢竟我們的目標是世界大賽冠軍。」

當被問到此役最難忘的瞬間時，克蕭毫不猶豫地回答：「應該就是我退場的那一刻了，我還特別對教練說，『這顆球我想自己留著』，當時我抬頭看著家人，耳邊聽見球迷的歡呼，那一刻讓我真正體會到比賽的意義，那是一個特別的瞬間。」

▲▼道奇克蕭。（圖／路透）

關鍵字： MLB洛杉磯道奇克蕭羅伯斯

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

高國輝、林哲瑄獻上感性祝福　胡金龍引退儀式動情落淚

高國輝、林哲瑄獻上感性祝福　胡金龍引退儀式動情落淚

TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

TPVL職排熱身賽　連莊不敵張育陞坐鎮VOREAS北海道

吉力吉撈連3年達20轟！　味全龍8比1擊退兄弟

吉力吉撈連3年達20轟！　味全龍8比1擊退兄弟

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞：他真的是非常好、非常好的打者

魔力藍MVP指定王念好同台跳舞：他真的是非常好、非常好的打者

【借踩一下】博美為上沙發 竟將爸爸當梯子XD

熱門新聞

鄧愷威連兩次三振大谷翔平　3局6K驚險化解滿壘危機退場

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注　觸身球連發道奇全場騷動

日媒關注「WBC右腕」鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

林俊易擊退世界第2安東森　生涯首度挺進超級750系列冠軍賽

讀者回應

﻿

熱門新聞

1鄧愷威再次三振大谷翔平

2響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

3鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

4日媒關注鄧愷威掛帥先發　大谷翔平成首打席對手

5打者最新排行　大谷僅列第3遭超車

最新新聞

1熱火「英雄哥」動刀將缺陣8周

2鄧愷威連K大谷翔平引日媒關注

3忠孝國中12比6擊退三民國中

4鄧愷威再次三振大谷翔平

5陳柏毓3A再奪勝！本季防禦率僅0.66

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

躲不掉的潑水慶祝！羅戈飆10K率中信險勝統一　賽後成「落湯雞」

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

威能帝連13場優質先發！　古久保讚：全年守護我們

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

李洋首度公開打籃球　自評60分：被慫恿投三分都沒進

蔡依林八點半就睏了　後台打哈欠閉目養神XD

【被收回的LINE還是能讀】果粉一招破解：叫Siri唸出對方收回的訊息

【怕爆貓貓】打疫苗腳腳狂抖 抱緊心愛的豬豬太可愛了

陳美鳳不捨江祖平遭遇 痛斥：用藥是不可以的！

【哇～塞哇塞】上車舞爆紅楓葉姐姐「你們要的三振舞來囉」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366