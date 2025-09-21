道奇傳奇克蕭27日例行賽最終戰　預告爭取季後賽先發席次

▲克蕭完成生涯主場例行賽最終戰。（圖／路透，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）昨（20）日迎來例行賽最後一次主場登板，面對舊金山巨人主投4.1局失2分，雖然狀況起伏，最終仍成功幫助球隊以6比3勝出，同時球隊也確定晉級季後賽。賽後他表示，自己將繼續爭取季後賽先發位置。另外，根據日媒報導，克蕭例行賽最終戰將落在27日對上西雅圖水手。

5局上克蕭解決迪佛斯（Rafael Devers）後，總教練羅伯斯（Dave Roberts）親自走上投手丘換投，現場球迷全體起立鼓掌致敬，克蕭也與隊友一一擁抱致意，現場氣氛動人，他舉起左手帽子向看台致意，深情望向家人，隨後重返場內再度鞠躬，回應球迷熱烈歡呼。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對於這場壓力沉重的比賽，克蕭表示：「說真的，我感到鬆了一口氣，今天真的很辛苦，一開始找不到好球帶，也無法把球投到理想位置，但最後能用那樣的方式退場，真的意義非凡。」雖然本場投出4次保送，但他依舊奪下6次三振，展現老將的修正能力與臨場掌控。

他補充：「18年的回憶不是一夜之間能夠用語言表達出來的，我也無法在短時間內完全消化這一切，19日的記者會情緒更重，今天反倒能專心投入比賽，這是一個完美的夜晚。」

從19日正式召開記者會宣布引退以來，克蕭坦言情緒持續起伏不定：「今天我腦袋一直在想事情，真的有點累，我試著要專注在如何解決9名打者上，但今天又是這麼特別的一天，也可能是我在這座球場的最後一戰，我不想刻意去壓抑這些感覺。老實說，我今天真的精疲力盡了，但現在我覺得非常棒，我們贏了，也確定晉級季後賽，我站上了這座我熱愛的投手丘，我只想感謝一切。」

克蕭也談到站上投手丘時仍然感到緊張，但當他抬頭看見看台上的妻子艾倫與孩子們時，心情就平靜下來：「比賽中最難的，是在投出第一球前讓自己冷靜下來，那是情緒最激動的時刻，今天也不例外，但看到家人在座位上支持我，真的讓我很安心，就像我一直說的，如果你身邊沒有可以一起慶祝的人，那再值得慶祝的時刻也不完美，今天能有家人與隊友陪伴，讓這天變得格外特別。」

克蕭透露，他預計將在27日對水手的系列戰中完成例行賽最後一場先發，他也明白球隊現在先發戰力充沛，坦言自己不一定在季後賽輪值之內：「我們的先發輪值在全聯盟數一數二，我知道自己的定位與角色，我現在的目標是在西雅圖投出好球，然後把是否進入季後賽輪值的決定權交給球隊，不管最終什麼角色，我都想為球隊貢獻，畢竟我們的目標是世界大賽冠軍。」

當被問到此役最難忘的瞬間時，克蕭毫不猶豫地回答：「應該就是我退場的那一刻了，我還特別對教練說，『這顆球我想自己留著』，當時我抬頭看著家人，耳邊聽見球迷的歡呼，那一刻讓我真正體會到比賽的意義，那是一個特別的瞬間。」