林哲瑄「摸頭殺」勉勵王念好　二軍時「灌雞湯」：適時放過自己

▲林哲瑄「摸頭殺」勉勵王念好 。（圖／截自CPBL.TV）

記者王真魚／台北報導

富邦悍將「隊長」林哲瑄近期回到一軍，昨（19日）轉播畫面捕捉到他在休息區和學弟王念好聊了幾句，還來個「摸頭殺」。對於當時的對話，他笑說自己已經忘了細節，但也透露過去在二軍都會和學弟們多聊心理層面的調適。

王念好是悍將2023年首輪指名，今年一、二軍上上下下，表現較有起伏。二軍時也和學弟滿多交流，林哲瑄透露，「我覺得二軍很多選手技術其實不錯，但心理沒那麼成熟，比賽中很容易想太多，如果表現不理想就會喪志。」

話鋒一轉，林哲瑄談到王念好，「尤其他也是常常會被拿來跟別人比較，現在這時代，他一定會去看那些東西，也會在意，我有跟他說，有時要適時放過自己，跟自己比較就好，不需要跟別人比。」

林哲瑄也鼓勵學弟耐心等待機會，「不要急著上去，準備好再上，不見得是壞事。我相信二軍教練都會好好協助他，他還是需要一點時間。」

王念好在當年U18扛四棒，並擔任台灣隊長，外界期待他找回過往場上自信霸氣模樣。林哲瑄直言，看到現在王念好真的滿心疼，「滿傷心的。」林哲瑄強調，自己會持續在旁支持與鼓勵學弟，「畢竟他是我們球隊未來的支柱，我會全力協助他。」