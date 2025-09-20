運動雲

>

道奇闖季後賽開香檳小慶祝　柯蕭謝幕喊話：還有1個月一起拚搏！

▲柯蕭（Clayton Kershaw）迎來本季最後一次先發 。大谷翔平、羅伯斯（Dave Roberts）（圖／達志影像／美聯社）

▲柯蕭（Clayton Kershaw）例行賽生涯最後一次主場登板，他退場時動情向全場球迷致意，並在賽後受訪感性表示，「這是特別的瞬間，難以言喻。」（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今天在主場以6比3擊敗舊金山巨人，不僅取得三連勝，更確定連續13年打進季後賽，追平紐約洋基隊並列大聯盟史上第二長紀錄，分區封王魔術數字也降至「4」。賽後休息室內，球員們舉杯以香檳小慶祝，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這是為了致敬傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）的生涯成就，以及慶祝球隊再度鎖定季後賽門票。

此役焦點在於剛宣布本季結束後退休的柯蕭。他在本季例行賽最後一次主場登板，先發4.1局，用91球被敲4安，失掉2分，並投出6次三振。退場前，他以一顆時速89英里（約143公里）的速球三振掉迪佛斯（Rafael Devers），隨後與總教練羅伯斯及隊友逐一擁抱，並脫帽向滿場觀眾及家人致意，全場球迷起立報以熱烈掌聲，場面感人。

[廣告]請繼續往下閱讀...

比賽在5局下出現轉折，兩出局一、二壘有人時，大谷翔平轟出本季第52號逆轉3分砲，瞬間掀起全場高潮，也幫助克蕭躲過敗投。接著貝茲（Mookie Betts）補上第20轟，兩人背靠背開轟，將比分拉開。6局下帕赫斯（Andy Pages）適時安打，最終道奇以6比3奪勝。

柯蕭賽後感性表示，「這是特別的瞬間，難以言喻。球隊確定晉級，這是往前邁出的一步。接下來的一個月會是非常特別的月份。球迷們，還有一個月要一起拚搏！」

道奇近年慣例在鎖定季後賽資格後僅以香檳乾杯，不會舉辦盛大的「香檳浴」。大谷翔平賽後在場邊受訪時仍保持謹慎態度，「首先是把例行賽打完，一場一場去重視。這是一個重要的目標，但我們要馬上調整，明天繼續努力。」

關鍵字： 道奇大谷翔平柯蕭季後賽感動

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

兄弟「天王山」勝出！羅戈10K領軍、詹子賢製造再見　平野談驚險勝利

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

太陽談交易沒告知！杜蘭特心寒　出手終結回歸勇士方案

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

孔念恩敲生涯首轟笑不出來　哽咽難過球隊墊底：每年都這樣...

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

鄭容和現身台北101　秀新學的中文：笑死！

熱門新聞

大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！貝茲追加陽春砲　道奇5:2領先

WBSC最新排名出爐！台灣不動仍居世界第二

大聯盟打者最新排行出爐　大谷翔平僅列第3遭超車

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

響尾蛇敗給費城人　道奇確定連13年闖進季後賽

柯蕭主場謝幕！大谷開轟護航　道奇連13年闖季後賽分區封王M4

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平炸逆轉3分彈向柯蕭致敬！

2男子棒球世界排名更新！台灣穩居第2

3打者最新排行　大谷僅列第3遭超車

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5響尾蛇敗給費城人　道奇鎖定季後賽

最新新聞

1吳念庭空降打擊王　盼顛覆旅外印象

2簡浩引退哭了　淚謝GM韓駿鎧

3統一獅獻6徽章與《胡金龍傳》致敬

4韓國培林李載昇夯超遠轟又建功

5真的要下課嗎？洪總認為林哲瑄還能打

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

凱樂奪中職生涯首勝超興奮　直呼：團隊棒球讓一切更好

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

古久保肯定凱樂首勝表現　點出一細節仍待調整

【空降鐵鉗】國道上狠插爆前擋！ 駕駛嚇壞喊：差點登出

怎麼花憲哥的200萬？　陳漢典放閃喊：給老婆！

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

阿Ken狂撩朴信惠！　她笑到顴骨痛XDDD

超萌貓貓店長❤️認真顧店招攬客人
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366