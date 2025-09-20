道奇闖季後賽開香檳小慶祝　柯蕭謝幕喊話：還有1個月一起拚搏！





▲柯蕭（Clayton Kershaw）例行賽生涯最後一次主場登板，他退場時動情向全場球迷致意，並在賽後受訪感性表示，「這是特別的瞬間，難以言喻。」（圖／達志影像／美聯社）

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇今天在主場以6比3擊敗舊金山巨人，不僅取得三連勝，更確定連續13年打進季後賽，追平紐約洋基隊並列大聯盟史上第二長紀錄，分區封王魔術數字也降至「4」。賽後休息室內，球員們舉杯以香檳小慶祝，總教練羅伯斯（Dave Roberts）表示，這是為了致敬傳奇左投柯蕭（Clayton Kershaw）的生涯成就，以及慶祝球隊再度鎖定季後賽門票。

此役焦點在於剛宣布本季結束後退休的柯蕭。他在本季例行賽最後一次主場登板，先發4.1局，用91球被敲4安，失掉2分，並投出6次三振。退場前，他以一顆時速89英里（約143公里）的速球三振掉迪佛斯（Rafael Devers），隨後與總教練羅伯斯及隊友逐一擁抱，並脫帽向滿場觀眾及家人致意，全場球迷起立報以熱烈掌聲，場面感人。

比賽在5局下出現轉折，兩出局一、二壘有人時，大谷翔平轟出本季第52號逆轉3分砲，瞬間掀起全場高潮，也幫助克蕭躲過敗投。接著貝茲（Mookie Betts）補上第20轟，兩人背靠背開轟，將比分拉開。6局下帕赫斯（Andy Pages）適時安打，最終道奇以6比3奪勝。

柯蕭賽後感性表示，「這是特別的瞬間，難以言喻。球隊確定晉級，這是往前邁出的一步。接下來的一個月會是非常特別的月份。球迷們，還有一個月要一起拚搏！」

道奇近年慣例在鎖定季後賽資格後僅以香檳乾杯，不會舉辦盛大的「香檳浴」。大谷翔平賽後在場邊受訪時仍保持謹慎態度，「首先是把例行賽打完，一場一場去重視。這是一個重要的目標，但我們要馬上調整，明天繼續努力。」