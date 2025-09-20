羅伯斯回憶與克蕭18年點滴　今日視比賽狀況「安排局數」

運動雲

▲▼道奇克蕭。（圖／達志影像／美聯社）

▲克蕭（左）、羅伯斯（中）。（圖／達志影像／美聯社）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

洛杉磯道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）今（20）日在對戰舊金山巨人賽前受訪，談及傳奇左投克蕭（Clayton Kershaw）即將在道奇球場進行生涯例行賽最後一次登板，感性地回顧2人長達18年的共事時光，並直言：「對道奇球迷來說，這是一個無比特別的時刻。」

克蕭在昨日正式宣布將於本季結束後退休，今場比賽也成為他職業生涯主場告別戰。對此羅伯斯表示：「18年來，我們看著他成長，一起經歷無數事件，現在他的職業生涯即將迎來一個階段的終結，我相信，未來有很多人會說：『我在道奇球場親眼見證了他最後一場先發登板。』這是個重要的時刻。」

他接著說：「雖然克蕭自己會以『這是一場必須贏的比賽』來看待，但我相信，今天會有很多人是為了支持他而來，對我們來說，這場比賽當然重要，但我們也會特別留意他的情緒。」

羅伯斯補充：「克蕭昨天也說：『這是我職涯中最快樂的球季之一。』讓他不捨的是和隊友們共度的時間，這番話對隊友們很有意義，我也期待整個團隊今天能打出好表現。」

談到克蕭生涯18年始終效力道奇的忠誠精神，羅伯斯坦言在現代職業運動中已相當罕見：「這是如今這個時代越來越少見的事，現在很多人選擇走較輕鬆的路、追求短期合約、或覺得『別隊比較好』，忠誠這件事不像以前那麼被重視，但克蕭選擇了與這些價值觀背道而馳的道路，他堅持穿上同一支球隊的球衣，儘管有些合約談判曾經不太順利，他也曾接受稍微低於行情的報價，相信自己賭一把，選擇留在道奇，正因如此，我對他抱持非常高的敬意。」

對於克蕭與球迷關係的深化，羅伯斯也有感而發：「球迷對他的尊敬是毋庸置疑的，他不僅在場上表現傑出，還總是將功勞歸於他人，態度也非常謙遜，他曾經1年投240局，也曾在休息時間極短的情況下多次登板，身為王牌總是扛起責任，也承擔了不少批評與風險，從未抱怨或找藉口，因此，球迷在他表現最好的時候給予愛與支持，在他陷入低潮時也陪伴著他，大家了解他的人格，也敬重他。」

他也回憶起2024年奪冠後的遊行場面，克蕭落淚的瞬間：「那是理所當然的，2020年奪冠那年，我們沒有遊行，他當時已經在隊上17年了，等到2024年終於實現，他當然會百感交集，那是他長年等待的時刻。」

被問及2008年在巨人隊時曾與年輕的克蕭交手的故事，羅伯斯笑說：「大概是2007或2008年的春訓，我聽史威尼說『道奇來了一位像是考法克斯（Sandy Koufax）再世的新秀』，等到球季中真的看到他，我才發現他的球真的快得驚人，打者在打擊區根本沒有立足之地，還好我當時是在板凳上看著那一切。」

最後，當被問到今天是否會讓克蕭多投一些局數，羅伯斯說：「那要看比賽的進行狀況、用球數與投球內容而定，當然是有可能的，我們會視情況做出調整。」

