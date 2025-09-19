威能帝連13場優質先發！古久保讚：全年守護我們

記者王真魚／桃園報導

樂天桃猿靠著洋投威能帝穩定表現，今（19日）在桃園主場再下一城，以壓制力十足的投球奪下單場MVP，率隊拿下5連勝。這場比賽是威能帝連續第13場優質先發，堪稱桃猿先發輪值最可靠的支柱。總教練古久保健二賽後直言，「他是一整年守護我們的人。」





▲威能帝 。（圖／樂天桃猿提供）

總教練古久保健二對威能帝的貢獻直言不諱，「因為是一整年的比賽，他一整年都在守護我們的先發輪值，是我們欠缺的主力選手。」

全場唯一的安打、是由張育成轟出的全壘打，古久保指出開賽時天候不佳影響場地狀況，「當時下雨，場地比較濕，投手踩的時候沒那麼穩，力量無法完全灌在球上，不只是那一轟，前半段面對每一打席，腳其實都踩得不太穩。」

桃猿拿下5連勝，賞給悍將全年墊底，明後天對統一獅，還有下周與中信兄弟的交手，都相當關鍵，古久保強調，「不管哪一場比賽，對我們都很重要，剩下比賽一場一場確實做好。」

談到唯一的失投，威能帝表示，「每一次的第一局，都需要找一下比賽感覺，那一球滑球失投跑到中間，後面局數才有找回感覺。」對於總教練提到的場地影響，他則謙虛回應，「我知道天氣狀況不好，但那一顆是我失投，這是我自己的問題。」

他也特別稱讚張育成的打擊實力，「他是很好打者，很有力量，我知道只要一失投，就可能造成長程傷害，不管是二壘安打還是全壘打都有可能。」

威能帝被視為年度MVP的熱門人選，賽前隊友才討論，朱承洋能夠加入競爭。對此，威能帝笑說，「如果拿到MVP，我會很Happy，但最重要的，對我來說就是做好自己的工作，讓球隊能夠贏球，這才是最重要的事。」