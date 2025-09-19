悍將2轟難逃70敗寫富邦最慘紀錄　全年確定墊底鎖定明年狀元籤

▲陳鐿中 。（圖／富邦悍將提供）

記者王真魚／桃園報導

富邦悍將今天繼續對戰樂天桃猿， 陳鐿中生涯首次先發，4局因隊友失誤釀成大局，單局失掉4分，悍將最終2比6輸球，苦吞3連敗，且是本季第70敗，寫下富邦球團史最速70敗糗紀錄，且全年戰績確定墊底，鎖定明年狀元。

陳鐿中迎來生涯首場先發，開局就接連被敲2安，包括陳晨威二壘長打，但接連製造滾地球，只丟1分，接下來投到3局仍未丟分。

不過4局下，陳鐿中遭遇最大亂流，林承飛敲安後，李勛傑擊出滾地球，游擊手葉子霆卻發生致命失誤，讓打者上到一壘，頓時形成一三壘有人，猿隊也趁機開啟一波猛烈攻勢，宋嘉翔適時安打，攻下超前分，林立、陳晨威連2支二壘長打，再添3分。

猿隊單局灌進4分，奠定勝基，6局馬傑森敲安上壘，再靠隊友林立高飛犧牲打，跑回第6分。

反觀富邦悍將，全場只有2安，不過都是陽春砲，張育成擊出本季第14轟，孔念恩則在8局擊出生涯首轟。

威能帝此戰主投7局僅被敲1安就是陽春砲，失掉唯一1分，連續13場優質先發，拿下本季第13勝，為聯盟最多勝，另外累計152次三振，也是聯盟第一。

悍將今天吞下全年第70敗，超越2022年118場70敗，寫下球團史最速70敗紀錄，也是中職史上第3快70敗，全年戰績也確定墊底，明年狀元籤到手。