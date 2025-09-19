運動雲

羅戈7局10K力保不失、詹子賢一棒說再見　中信兄弟1比0氣走統一

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

▲羅戈。（圖／中信兄弟提供）

記者胡冠辰／台北報導

中信兄弟與統一獅今（19日）在台北大巨蛋上演關鍵「天王山」二連戰最終戰，雙方先發投手羅戈與奧德銳同場展開投手戰，現場湧入20374名觀眾見證這場緊繃的對決，兄弟最終在9局下靠著詹子賢在兩出局滿壘時的適時一擊造成對方失誤，以1比0氣走統一，收下關鍵勝利。

黃衫軍先發羅戈此役氣勢十足，先發7局用108球僅被敲3安，飆出多達10次三振，完全封鎖獅隊打線；奧德銳同樣展現王牌身手，主投7局僅用94球，被打4安，送出7次三振與1次保送，和羅戈一樣都沒有失分。

比賽前半段兩軍攻勢零星，2局上統一蘇智傑開局敲出左中外野三壘安打，卻未能帶回分數；中信在5局下靠許基宏安打、江坤宇觸身球形成一、二壘有人，但隨後高宇杰擊出雙殺打，錯失良好契機。

羅戈在7局再度演出三振秀，送走蘇智傑與潘傑楷，成功守下半局，留下優質先發成績退場；奧德銳也在7局後完成任務，雙方各自交棒牛棚。

8局上吳俊偉後援上陣，僅用簡潔的投球就讓3名獅隊打者出局；8局下中信面對髙塩將樹未能突破，3名打者相繼出局。

進入9局上，李振昌登板，雖被林佳緯安打、林安可保送製造危機，但靠蘇智傑的雙殺化解險境，順利收下半局。

比賽來到9局下，獅隊推出鐘允華上場投球，1出局後中信兄弟憑藉宋晟睿的保送與盜壘攻佔得點圈，黃韋盛與陳俊秀也展現選球眼順利上壘，雖然許基宏遭到三振，但下一棒詹子賢擊出內野滾地球造成獅隊陳聖平傳球失誤，最終兄弟就以1比0擊退統一，笑納關鍵勝。

關鍵字： 中信兄弟統一獅中華職棒羅戈

