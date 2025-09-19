運動雲

>

Fubon Angels睽違4年推出單曲〈VICTORY〉　20日大巨蛋首度公演

▲▼Fubon Angels推出全新團體單曲〈VICTORY〉。（圖／富邦育樂提供）

▲Fubon Angels推出全新團體單曲〈VICTORY〉。（圖／富邦育樂提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

富邦育樂啦啦隊Fubon Angels即將正式推出全新團體單曲〈VICTORY〉，集結全體23位成員共同參與錄音與 MV 拍攝，由專業跨國團隊製作、結合雙北城市特色，歌曲以清新、陽光、活潑的旋律，展現出Fubon Angels青春女孩的魅力。9月20日將於富邦悍將台北大巨蛋賽後首度公開演出，正式版MV也將在賽後於TEAM FUBON111挺富邦YouTube頻道首播，陪伴球迷度過最熱血歡樂的夜晚。

▲▼Fubon Angels推出全新團體單曲〈VICTORY〉。（圖／富邦育樂提供）

[廣告]請繼續往下閱讀...

跨國團隊攜手合作 青春旋律結合多語元素打造FA音樂能量

本次〈VICTORY〉由韓國娛樂製作公司3Y CORPORATION與台灣1500 Sound Academy聲量音創學院聯手製作，集結跨國專業團隊，由TAK、1Take擔任作曲，藍祥源 Zack Lan、1Take、TAK共同作詞。

歌詞結合中文、韓文與英文，透過「V.I.C.T.O.R.Y」的輕快節奏，唱出追夢者的勇氣與活力。副歌中的「사랑해널(我愛你)」與「귀여워 smile(可愛的微笑)」等韓文歌詞，更增添甜蜜與浪漫氣息，讓歌曲在陽光與悸動間找到完美平衡。歌曲中更巧妙融入了流行Rap元素，讓整首歌在清新旋律之外增添獨特律動感，輕快又不失特色。從初戀般的悸動，到全力奔向夢想的甜蜜瞬間，〈VICTORY〉充滿「青春無畏、活力滿分」的氛圍，完美詮釋 Fubon Angels陽光女孩的形象。

▲▼Fubon Angels推出全新團體單曲〈VICTORY〉。（圖／富邦育樂提供）

單曲MV熱情釋出 城市景點成為青春背景

MV 由韓國 3Y 公司李珍赫導演執掌，由韓國知名舞蹈老師김현진編舞，搭配 23 位 FubonAngels 成員充滿活力的舞動作，並結合城市地標與陽光場景，讓觀眾在輕快旋律中感受到Fubon Angels 的青春能量。熟悉的都市背景與成員們的笑容，共同構築出一幅專屬於〈VICTORY〉的夏日風景。特別感謝富邦人壽大樓(A25)、富邦美術館、松山文創園區、新北市政府體育局與新北市新莊國民運動中心提供場地支援，讓作品在音樂與影像上都能展現最高品質。

▲▼Fubon Angels推出全新團體單曲〈VICTORY〉。（圖／富邦育樂提供）

全新音樂體驗 邀球迷一起高喊VICTORY

睽違四年，Fubon Angels再度推出團體單曲，積蓄已久的青春能量全面綻放。富邦育樂陳昭如總經理表示，本次單曲由台韓專業團隊跨國打造，力求帶給球迷全新的娛樂體驗；MV 更融入雙北城市風貌，透過 Fubon Angels 的活力演出，展現屬於台灣和雙北的獨特魅力。期待這首清新活力單曲，為球迷注入滿滿正向能量，陪伴大家在每一個燦爛日子裡，與 FubonAngels 一起高喊「VICTORY！」

關鍵字： 中華職棒富邦悍將Fubon AngelsVICTORY

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

天王山輸了不後悔！新庄堅持「敢用新人」哲學 一句話力挺古林

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

道奇巨投柯蕭「退休感言」曝！最後先發日揭曉　世代級偉大投手

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

大谷「王牌投手到巨砲」連兩天震撼　美媒：史上最偉大運動員

【我到底看了什麼】洗衣店門外放跑馬燈　認真一看內容超無厘頭XD

熱門新聞

震撼彈！道奇200勝、3000K強投柯蕭　無預警宣布退休

柯蕭引退記者會落淚道別：這是最好的時機　大谷等隊友全到場

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

柯蕭回顧生涯初期　想起郭泓志：就像大哥一樣照顧我

讀者回應

﻿

熱門新聞

1道奇強投柯蕭　無預警宣布退休

2柯蕭哭了！引退記者會哽咽道別

3兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

4大谷就是MVP　羅伯斯：別看膩而不投他

5李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

最新新聞

144歲阿隆索展望F1未來

2桃猿內野難產金手套　林子偉唯一達標

3前中華隊禁區核心阿提諾加盟領航猿

4桃猿打線賽前2次微調　林智平休兵

5林哲瑄一軍告別之旅　若重來還是會撲

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

細節決定勝負關鍵！平野惠一換代打陳俊秀：完全沒有猶豫

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

Passion Sisters新單曲今曝光！　融入台日韓...花朵舞驚豔球迷

【車牌辨識少1碼】全員卡出口！機智隊友出手解困

【陰莖手術奪命】惡醫丁斌煌上銬拿拐杖移送地檢署

【在演哪齣？？】砂巨蜥站立發呆盯門口...哥吉拉魂上身XD

李多慧鞋帶鬆了猛哥來幫忙？　蹲半天沒綁傻眼：難怪沒女友

【還以為是暖男】猛哥假裝幫多慧綁鞋帶...蹲半天沒綁她傻眼XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366