Fubon Angels睽違4年推出單曲〈VICTORY〉　20日大巨蛋首度公演

▲Fubon Angels推出全新團體單曲〈VICTORY〉。（圖／富邦育樂提供，下同）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

富邦育樂啦啦隊Fubon Angels即將正式推出全新團體單曲〈VICTORY〉，集結全體23位成員共同參與錄音與 MV 拍攝，由專業跨國團隊製作、結合雙北城市特色，歌曲以清新、陽光、活潑的旋律，展現出Fubon Angels青春女孩的魅力。9月20日將於富邦悍將台北大巨蛋賽後首度公開演出，正式版MV也將在賽後於TEAM FUBON111挺富邦YouTube頻道首播，陪伴球迷度過最熱血歡樂的夜晚。

跨國團隊攜手合作 青春旋律結合多語元素打造FA音樂能量

本次〈VICTORY〉由韓國娛樂製作公司3Y CORPORATION與台灣1500 Sound Academy聲量音創學院聯手製作，集結跨國專業團隊，由TAK、1Take擔任作曲，藍祥源 Zack Lan、1Take、TAK共同作詞。

歌詞結合中文、韓文與英文，透過「V.I.C.T.O.R.Y」的輕快節奏，唱出追夢者的勇氣與活力。副歌中的「사랑해널(我愛你)」與「귀여워 smile(可愛的微笑)」等韓文歌詞，更增添甜蜜與浪漫氣息，讓歌曲在陽光與悸動間找到完美平衡。歌曲中更巧妙融入了流行Rap元素，讓整首歌在清新旋律之外增添獨特律動感，輕快又不失特色。從初戀般的悸動，到全力奔向夢想的甜蜜瞬間，〈VICTORY〉充滿「青春無畏、活力滿分」的氛圍，完美詮釋 Fubon Angels陽光女孩的形象。

單曲MV熱情釋出 城市景點成為青春背景

MV 由韓國 3Y 公司李珍赫導演執掌，由韓國知名舞蹈老師김현진編舞，搭配 23 位 FubonAngels 成員充滿活力的舞動作，並結合城市地標與陽光場景，讓觀眾在輕快旋律中感受到Fubon Angels 的青春能量。熟悉的都市背景與成員們的笑容，共同構築出一幅專屬於〈VICTORY〉的夏日風景。特別感謝富邦人壽大樓(A25)、富邦美術館、松山文創園區、新北市政府體育局與新北市新莊國民運動中心提供場地支援，讓作品在音樂與影像上都能展現最高品質。

全新音樂體驗 邀球迷一起高喊VICTORY

睽違四年，Fubon Angels再度推出團體單曲，積蓄已久的青春能量全面綻放。富邦育樂陳昭如總經理表示，本次單曲由台韓專業團隊跨國打造，力求帶給球迷全新的娛樂體驗；MV 更融入雙北城市風貌，透過 Fubon Angels 的活力演出，展現屬於台灣和雙北的獨特魅力。期待這首清新活力單曲，為球迷注入滿滿正向能量，陪伴大家在每一個燦爛日子裡，與 FubonAngels 一起高喊「VICTORY！」