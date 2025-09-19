佐佐木朗希今首次「中繼」登板　道奇測試季後賽牛棚新武器

▲佐佐木朗希。（圖／路透）

實習記者蘇嘉偉／綜合報導

佐佐木朗希今（19）日代表道奇3A作客對戰水手3A，預計將首次以「中繼」身份登板，無論是旅美後或效力日職羅德時期皆為首度。此舉被視為球隊為季後賽進行角色測試，尋求在牛棚不穩的狀況下，評估佐佐木後援登板的可能性。

道奇球團人士昨日透露：「朗希將於明天，也就是19日對水手3A的比賽中某個時段登板中繼。」這不僅是他加盟道奇後首度救援，也是他從羅德時期以來首次以中繼投手身份出賽。

佐佐木5月因右肩夾擠症候群進入傷兵名單，歷經近4個月的復健，9日他進行了第5場復健登板，飆出最快球速100.6英里，儘管之後出現右小腿不適，道奇總教練羅伯斯（Dave Roberts）仍表示：「看起來問題不大，我們仍期待他能在球季結束前重返大聯盟。」

羅伯斯也透露，佐佐木的未來定位將視狀況而定：「任何角色都有可能，會依實際情況評估他最適合的位置。」言下之意也包含安排進入牛棚的可能性。

相較於山本由伸等先發陣容表現穩定，道奇近期最大隱憂仍在於中繼與後援不穩，尤其季末接連出現救援崩盤，擁有超過100英里速球與犀利指叉球的佐佐木，被認為擁有不錯的救援適應性，此戰登板正是以季後賽為前提進行的首次測試。

道奇棒球事務總裁弗利曼（Andrew Friedman）在15日受訪時亦稱讚佐佐木：「佐佐木在9日的投球表現明顯進步，球威提升不少，我認為他本季重返大聯盟的可能性非常高。」

道奇3A例行賽僅剩4場，道奇本季大聯盟例行賽亦剩下10場，佐佐木是否能趕上季末重返道奇牛棚，成為季後賽的「變數」，備受矚目。