詹子賢致勝安MVP曝平野昨日提點　賽後遭潑水圍剿：我還有口水！

記者王真魚／台北報導

中信兄弟今晚在大巨蛋以5比1擊退統一獅，終止近期3連敗，詹子賢在7局下敲出關鍵致勝安打，獲選單場MVP。賽後他立刻成為隊友「圍剿」對象，被眾人追著潑水慶祝，雖然手邊沒有水，卻笑說乾脆拚了，甚至開玩笑稱：「我還有口水啊！」

7局擊出致勝安打，詹子賢表示自己從不去想太多，「我不會想說這支安打能幫助球隊到什麼，上去就是想好對決策略，不會去想結果，去想也不會因此有好結果。就是一直focus在捕手跟投手的對決情境，有好有壞。」很慶幸最終是有打出來。

前半場兄弟打線受到獅隊先發飛力獅壓制，詹子賢也點出對手的難纏之處，「蠻不錯的投手，掌握性跟節奏都很好，每一顆球都不會模稜兩可，要很乾脆去應對。」他補充，近期教練團也持續給予調整方向，「像昨天練習日，平野（總教練）有點出我們最近打擊低潮的原因，大家一起修正，今天就有收穫。」

被問到調整重點時，詹子賢直言，「最近大家打擊有點太追求大支，導致有些跑掉，沒有把球打扎實。」這一番話，也點醒自己，「因為我在二軍手恢復的狀況還沒完全的時候，會怕出力，導致很出力的時候，整個型都跑掉，上來一開始好像都沒打得很紮實。」

至於今天「黃飛鴻姿勢」上壘動作，詹子賢笑說，是昨天吃飯發想的點子，「昨天和大家、羅戈、翻譯一起吃飯，不知道誰突然比了一下，說『明天就這樣』，我還想說明天也要先上壘啊！」他認為，這樣的小互動能幫助大家紓壓，「很多選手比賽壓力大，但這種東西用講的反而會加深壓力，像是白熊效應，不如用一些肢體動作或「喀唬爛」，藉此讓球隊回到輕鬆狀態。」

詹子賢此役守左外野頻頻接球，生意也特別好，不少球找上門。他透露，其實今天有要求使用PitchCom，「原本只有內野跟中線，我就說我也要，想知道投手怎麼配球，好抓打者傾向。結果上去10顆有5顆聽不到。」

賽後，詹子賢獲選單場MVP，也成為隊友「圍剿」對象，羅戈帶著其他隊友們上場潑水慶祝。當時手邊沒有「武器」，他笑說，「我這裡也沒水，就隨便他們，我本來抓阿坤，但阿坤拿手套，我想說算了算了，跟他們拼了！哪有在縮的，我還有口水啊！」

▲▼ 詹子賢、陳俊秀、李博登 。（圖／中信兄弟提供）

▲詹子賢。（圖／中信兄弟提供）

