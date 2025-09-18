運動雲

>

古林睿煬一軍回歸震撼教育！挨轟吞敗　火腿2比3遭軟銀逆轉

▲古林睿煬。（圖／截自太平洋聯盟TV）

▲古林睿煬。（圖資料照／截自太平洋聯盟TV）

記者王真魚／綜合報導

「台灣金孫」古林睿煬今日（18日）重返火腿一軍，隨即在8局下半登板，一開始就154公里火球連發，但最後遭遇嚴峻考驗，挨了一轟留下滿壘退場，生涯首次救援失敗，僅解決1人次。軟銀隨後又靠保送擠回超前分，終場以3比2勝出，魔術數字降至「7」。此役落敗後，火腿與龍頭軟銀的勝差擴大到4.5場，例行賽僅剩10戰，爭冠情勢更加嚴峻。

接替上原健太上場的古林，一上場連丟3個154公里速球，最後靠捕手田宮接殺界外飛球抓下1出局，但隨後面對軟銀栗原陵矢，投出152公里速球被逮中，轟出右中間方向全壘打，比分瞬間被追成2比2。栗原陵矢此戰已經擊出3安，只差1支三壘打「完全打擊」。

氣勢受挫後，古林又被柳町達敲出右外野二壘安打，火腿雖選擇敬遠野村勇，但接著又投出四壞球保送海野隆司，形成一出局滿壘的險境。火腿教練團隨即決定換投，由田中正義接手，古林僅投0.1局退場，未能成功守下局面，赴日首吞救援失敗。

不過田中上場後同樣未能止血，面對代打川瀨晃又投出四壞球保送，軟銀免費跑回超前分，壘上依舊滿壘。之後周東佑京、近藤健介分別擊出二壘滾地球，火腿驚險化解滿壘危機。

9局上，火腿最後攻勢，三上三下，包括2K。古林睿煬重返一軍，首戰僅投0.1局，面對5人，被敲2安包括1轟，另奉送2次四壞球保送，吞下本季第2敗。

火腿打線方面，2局下在2出局滿壘時由野村佑希選到保送先馳得點。4局2出局二壘有人時，野村再度敲出安打，一度帶回超前分。不過打線在5局過後陷入沈寂，再也沒能跑回本壘。

這是古林自6月傷癒歸隊後首次在一軍亮相，雖展現火球實力，但重返一軍首戰，臨危受命登板、救援任務未能完成。火腿正值爭冠關鍵期，古林在牛棚角色的定位與調整，將是球隊接下來的重要觀察焦點。

關鍵字： 棒球古林睿煬火腿救援球隊日職

【武術神童？！】寶寶蒙眼精準飛踢玩具！網全跪了XD

