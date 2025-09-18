范戴克補時頭槌絕殺　利物浦歐冠3比2險勝馬德里競技

▲利物浦隊長范戴克（Virgil Van Dijk）。（圖／路透）



記者胡冠辰／綜合報導

2025-26歐洲冠軍聯賽小組賽首輪，英超豪門利物浦18日於主場安菲爾德迎戰西班牙勁旅馬德里競技，雙方上演一場驚險激烈的比賽；利物浦在開場僅6分鐘就以2比0領先，但隨後被略倫特（Marcos Llorente）梅開二度追平；最終，利物浦隊長范戴克（Virgil Van Dijk）在補時第92分鐘頭槌建功，幫助紅軍3比2鎖定勝局。

Virgil van Dijk. CLUTCH



A 92nd-minute winner and another famous European night at Anfield pic.twitter.com/j0r0vSrLhw [廣告]請繼續往下閱讀... September 17, 2025

比賽一開始，利物浦展現強烈攻勢，第4分鐘，沙拿（Mohamed Salah）的任意球折射打在羅伯森（Andrew Robertson）身上入網，利物浦1比0先拔頭籌。

兩分鐘後，沙拿與格拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）完成二過一配合，將球推射遠角，利物浦將比分改寫至2比0。

"He will go down as one of the greatest players to ever play for Liverpool."



Jamie Carragher on Virgil van Dijk pic.twitter.com/V5wWP3aPfz — Sky Sports Premier League (@SkySportsPL) September 18, 2025

上半場補時前，馬競略倫特門前搶點破門，為球隊追回一球；下半場第81分鐘，略倫特在禁區邊緣凌空抽射，經折射後入網，助隊將比分追至2比2，他個人也完成梅開二度。

比賽最後時刻，索博斯洛伊（Szoboszlai Dominik）開出角球，范戴克高高躍起，力壓防線頂入致勝一球，利物浦最終3比2戰勝馬競，取得歐冠小組賽開門紅。

my daughter is gonna be so mad when she finds out she’s named virgil van dijk pic.twitter.com/fA0Cvng5JS — dem (@eIysianfieId) September 17, 2025

賽後利物浦主帥斯洛特（Arne Slot）在記者會上難掩喜悅，他表示這已是連續第2年在歐冠夜晚度過生日，而球員們也再次以一場勝利作為生日禮物。

「我甚至想問 UEFA，明年能不能讓我生日和家人朋友一起過！」他笑說，但同時強調這樣的比賽展現了全新賽制的激烈程度，首場就猶如淘汰賽的強度；他坦言球隊有多次機會可以提前結束比賽，卻因對手堅韌的比賽心態被拖到最後，「馬競總能找到回到比賽的方法，但幸運的是，我們也有同樣的心態，」

談到兩球領先卻遭追平，斯洛特最後則認為比賽本不該拖到補時才決勝，但仍對球員在最後時刻的拼勁感到驕傲。