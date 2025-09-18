運動雲

>

范戴克補時頭槌絕殺　利物浦歐冠3比2險勝馬德里競技

▲利物浦隊長范戴克（Virgil Van Dijk）。（圖／路透）

▲利物浦隊長范戴克（Virgil Van Dijk）。（圖／路透）

記者胡冠辰／綜合報導

2025-26歐洲冠軍聯賽小組賽首輪，英超豪門利物浦18日於主場安菲爾德迎戰西班牙勁旅馬德里競技，雙方上演一場驚險激烈的比賽；利物浦在開場僅6分鐘就以2比0領先，但隨後被略倫特（Marcos Llorente）梅開二度追平；最終，利物浦隊長范戴克（Virgil Van Dijk）在補時第92分鐘頭槌建功，幫助紅軍3比2鎖定勝局。

比賽一開始，利物浦展現強烈攻勢，第4分鐘，沙拿（Mohamed Salah）的任意球折射打在羅伯森（Andrew Robertson）身上入網，利物浦1比0先拔頭籌。

兩分鐘後，沙拿與格拉芬貝赫（Ryan Gravenberch）完成二過一配合，將球推射遠角，利物浦將比分改寫至2比0。

上半場補時前，馬競略倫特門前搶點破門，為球隊追回一球；下半場第81分鐘，略倫特在禁區邊緣凌空抽射，經折射後入網，助隊將比分追至2比2，他個人也完成梅開二度。

比賽最後時刻，索博斯洛伊（Szoboszlai Dominik）開出角球，范戴克高高躍起，力壓防線頂入致勝一球，利物浦最終3比2戰勝馬競，取得歐冠小組賽開門紅。

賽後利物浦主帥斯洛特（Arne Slot）在記者會上難掩喜悅，他表示這已是連續第2年在歐冠夜晚度過生日，而球員們也再次以一場勝利作為生日禮物。

「我甚至想問 UEFA，明年能不能讓我生日和家人朋友一起過！」他笑說，但同時強調這樣的比賽展現了全新賽制的激烈程度，首場就猶如淘汰賽的強度；他坦言球隊有多次機會可以提前結束比賽，卻因對手堅韌的比賽心態被拖到最後，「馬競總能找到回到比賽的方法，但幸運的是，我們也有同樣的心態，」

談到兩球領先卻遭追平，斯洛特最後則認為比賽本不該拖到補時才決勝，但仍對球員在最後時刻的拼勁感到驕傲。

關鍵字： 利物浦馬德里競技足球

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

大谷翔平季後賽「三刀流」困難重重　官網點出潛在問題

根本打不到！美WBC總教練驚嘆大谷神級好投：球界前五水準

根本打不到！美WBC總教練驚嘆大谷神級好投：球界前五水準

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大場面有望上演！ESPN預測鄧愷威21日先發　正面交鋒大谷翔平

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

大谷翔平50轟：代表獲勝的機率更高　舒瓦伯不斷「重播」炸裂影片

【不愧是體操女神】桃子360度翻身全場驚呆XD

熱門新聞

兄弟五人互看讓飛球落地　平野失眠自責又羞愧：我教了什麼樣的棒球

李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

快訊／大谷翔平連兩戰開轟　本季第51發全壘打出爐

大谷翔平5局無安打退場引發爭議　道奇嚴格管理方針獲美媒辯護

張泰山出國被海關盯上！竟因「護照上沒頭髮」跟本人不一樣

大谷翔平MVP地位「一面倒」　羅伯斯：別因看膩而不投他

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟五人互看讓飛球落地　平野羞愧

2李洋昔搭檔與女友性愛片外流　精壯裸照曝光

3大谷翔平連兩戰開轟！

4道奇嚴格管理大谷方針獲美媒辯護

5張泰山被海關盯上！竟因護照上沒頭髮

最新新聞

1吳念庭3安猛打扛3分砲　台鋼屠龍3連勝

2詹子賢MVP　遭潑水竟說：我還有口水

3凱樂奪生涯首勝超興奮

4古久保肯定凱樂首勝表現

5細節決定勝負！平野談陳俊秀很關鍵

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯必買商品

Threads推薦全聯必買商品

「文里補習班」開課啦！一起來品嘗網路上的熱門商品，看能不能找到最喜歡的那樣！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

日籍女神桃子舞力全開！　360度翻身驚呆全場觀眾

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#多慧 跳勝利舞凸槌2次尷尬反應超可愛～

【家寧妹認罪】一家4口僅她承認逃稅！ 父母神情凝重離去

【31刀奪命】18歲女友慘死　高大成：應判死刑！

【心情不好QQ】湘荷妹妹找爸爸奶音訴苦：今天跟同學吵架

【疑感情糾紛】台中18歲女大生最後身影！　赴「奪命約」半小時後遇死劫

盧廣仲戴假髮？笑：越戴越大頂　被拱出周邊「會認真考慮XD」
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366