羅伯斯調度再度挨轟　大谷翔平：要不要換下是監督的決定

PHI - Brandon Marsh 3-run HR (11)



???? 394 ft | 99.7 mph | 30°

87.3 mph slider (LAD - LHP Justin Wrobleski)

Out in 30/30 MLB parks



PHI (5) @ LAD (4)

6th#RingTheBell pic.twitter.com/GAACtHPl7L — MLB Home Runs (@MLBHRs_) September 17, 2025

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平17日對費城人比賽展現宰制力，主投5局無安打無失分，用球68球後退場。根據當地轉播單位報導，總教練羅伯斯（Dave Roberts）當時曾詢問大谷意見，大谷僅回應「交給你決定」。最終，球團高層、醫療團隊與大谷本人討論後，選擇讓他提前退場。

道奇棒球事務總裁弗利曼（Andrew Friedman）賽前受訪時便強調，大谷在投手丘之外，還得同時扛下打擊與跑壘任務，負擔遠超常人。「最重要的是觀察剩餘兩次登板的恢復狀況。現階段不會刻意拉長局數，10月再來考慮是否能投更多。」

然而6局接手的左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）出現亂流，被轟出長打失分，導致比賽逆轉。道奇牛棚大崩盤，6局狂失6分直接搞砸大谷翔平勝投，9局又挨致命3分砲，最終以6比9遭逆轉。

羅伯斯6局上場換人時，全場隨即響起震耳欲聾的噓聲，將憤怒矛頭對準總教練，認為過早換下狀態很好的大谷，導致球隊痛失勝局。

談到5局就退場的決定，大谷賽後表示，當時在準備打擊前與羅伯斯確實有過對話。他表示，「教練問我的身體狀況，我就回答『狀態很好，感覺不錯』。我有如實傳達身體狀況，但要不要換下來完全是教頭的判斷，我只回報自己的身體狀況。」

▲牛棚崩盤怒火全指教頭羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社）