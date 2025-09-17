運動雲

>

羅伯斯調度再度挨轟　大谷翔平：要不要換下是監督的決定

記者王真魚／綜合報導

洛杉磯道奇球星大谷翔平17日對費城人比賽展現宰制力，主投5局無安打無失分，用球68球後退場。根據當地轉播單位報導，總教練羅伯斯（Dave Roberts）當時曾詢問大谷意見，大谷僅回應「交給你決定」。最終，球團高層、醫療團隊與大谷本人討論後，選擇讓他提前退場。

道奇棒球事務總裁弗利曼（Andrew Friedman）賽前受訪時便強調，大谷在投手丘之外，還得同時扛下打擊與跑壘任務，負擔遠超常人。「最重要的是觀察剩餘兩次登板的恢復狀況。現階段不會刻意拉長局數，10月再來考慮是否能投更多。」

然而6局接手的左投羅布勒斯基（Justin Wrobleski）出現亂流，被轟出長打失分，導致比賽逆轉。道奇牛棚大崩盤，6局狂失6分直接搞砸大谷翔平勝投，9局又挨致命3分砲，最終以6比9遭逆轉。

[廣告]請繼續往下閱讀...

羅伯斯6局上場換人時，全場隨即響起震耳欲聾的噓聲，將憤怒矛頭對準總教練，認為過早換下狀態很好的大谷，導致球隊痛失勝局。

談到5局就退場的決定，大谷賽後表示，當時在準備打擊前與羅伯斯確實有過對話。他表示，「教練問我的身體狀況，我就回答『狀態很好，感覺不錯』。我有如實傳達身體狀況，但要不要換下來完全是教頭的判斷，我只回報自己的身體狀況。」

▲牛棚崩盤怒火全指教頭羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社）

▲牛棚崩盤怒火全指教頭羅伯斯 。圖／達志影像／美聯社

關鍵字： 大谷翔平道奇費城人比賽爭議

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫：做好準備應對

大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫：做好準備應對

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

鈴木一朗豪宅遇劫！妻硬擋催淚瓦斯　道奇球星等多位名人也受害

「大谷的特殊能力」羅伯斯期待今天爆發：這場比賽很重要

「大谷的特殊能力」羅伯斯期待今天爆發：這場比賽很重要

羅伯斯調度再度挨轟　大谷翔平：要不要換下是監督的決定

羅伯斯調度再度挨轟　大谷翔平：要不要換下是監督的決定

胡金龍告別新莊收到退休禮　致詞感謝悍將4人「希望我退休快樂」

胡金龍告別新莊收到退休禮　致詞感謝悍將4人「希望我退休快樂」

【奪命畫面曝】台中男亂刀砍死女大生！殘忍猛攻還折返補刀

熱門新聞

大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫：做好準備應對

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

嘎琳突退隊「單純生活卻被抹黑」　樂天球團嚴正聲明將蒐證提告

大谷翔平炸裂締造史上第一人！50轟＋50K雙里程碑寫傳奇

大谷翔平飆破163公里！5局0安打5K 牛棚卻一局毀掉被噓爆

大谷翔平二刀流出擊　挑戰史上首見「50轟50K」力拚第2勝

讀者回應

﻿

熱門新聞

1大谷翔平驚爆季後賽三刀流計畫

2兄弟二軍取消3戰　葉總驚問怎麼可能

3嘎琳突退隊　樂天護航喊告

4大谷炸裂！50轟＋50K史上第一人

5大谷5局完美飆速！牛棚卻一局毀掉

最新新聞

1麟榤配贏了　中國羽球大師賽晉級16強

2新聞盃女籃賽　鄭世忠開球自爆瘦3公斤

3大谷翔平50轟　舒瓦伯不斷「重播」

4陳準猛打兼拆彈　青溪5比4險勝關西

5道奇牛棚崩盤　羅伯茲：要能放下過去

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

林哲瑄哽咽「對不起騙了你們」　無法向學弟們親口說引退

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

鋒總為范國宸差點挑戰紀錄嘆息也肯定：最難三壘安打都打出來了

范國宸未能完全打擊嘆可惜　對胡智爲打擊率破五成驚訝：真的嗎？

#林郁婷 不畏性別紛擾摘金！生涯 #大滿貫 正式升格世界拳后 #巴黎奧運

【氣勢壓全場】鬧事狗見首領秒趴地瞬間被制伏

阿Ken「一句話」逗樂周媽媽 周杰倫：很少男人能逗笑她XD

【就只會講？】爸坐著指揮被兒嗆爆：你很厲害你就用啊

【忘記跳舞啦】多慧沒跳三振舞　被球迷現場抓包笑翻XD

【來囉來囉！】老闆神改編「奧客版上車舞」唱出餐飲業心聲
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366