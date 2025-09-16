死裡逃生後掀起5分大局！台鋼5比1奪2連勝　兄弟暫亮不了燈

▲ 韋禮加 。（圖／中信兄弟提供）

記者王真魚／綜合報導

中信兄弟今晚若能擊敗台鋼雄鷹，同時統一獅輸給富邦悍將，就能重新亮起魔術數字。不過兄弟雖靠新洋投韋禮加繳出初登板佳作，卻在7局下因一次界外飛球未能接妥，讓台鋼展開猛攻，單局灌進5分，最終以5比1力退兄弟，讓兄弟無緣點亮魔術數字。

韋禮加前2局表現沉穩，只送出1次保送無失分。3局上陳世嘉打出內野高飛球，兄弟守備出現判斷失誤，形成安打紀錄。隨後兩出局情況下，王博玄補上一安，攻佔一、二壘，不過吳念庭擊出滾地球遭解決，兄弟守住危機。

台鋼先發後勁同樣表現不俗，繼10日對兄弟投出6局無失分後，此役再度繳出6局無失分的優質先發。雖然在他主投期間，台鋼打線無法突破韋禮加，他最終也和勝投無緣，依舊停留在12勝，但自責分率下降至2.03。

比賽進入7局下，顏郁軒擊出三壘界外飛球但「死裡逃生」，隨後敲出安打掀起攻勢。紀慶然犧牲短打推進，林家鋐再敲安形成一、三壘有人，兄弟換上左投呂彥青，不料遭代打郭阜林敲安失掉首分。壽星曾子祐在2出局後再補上安打，韋禮加留下的跑者全部回本壘。

呂彥青沒能止血，又接連被王博玄、吳念庭擊出安打，僅投0.1局就退場。江忠城上場後成功讓王柏融擊出飛球，才結束這個半局。台鋼上一次單場攻下超過3分要追溯到8月31日，此戰在7局下就一口氣灌進5分。

8局上兄弟試圖追分，黃韋盛、王威晨連敲安打，讓台鋼狀元新秀韋宏亮生涯首次失分。韋宏亮之後連送兩次保送，2出局滿壘時退場，由王躍霖接替，面對江坤宇的平飛球，卻被壽星曾子祐精彩接殺，兄弟留下滿壘殘壘，錯失反攻良機。