黃暐傑初先發僅1局丟5分、龍隊守備雪崩送分　桃猿7比4笑納3連勝





▲魔神樂 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍首輪新秀黃暐傑，今（16日）迎來職棒生涯首次先發，不過狀況不理想，僅投2局就退場，失掉5分（3分責失），讓球隊陷入落後。反觀樂天桃猿打線延續火力，並趁對方失誤連連搶分，最終7比4擊敗味全龍，收下3連勝。

黃暐傑首局展現壓制力，讓樂天打線三上三下。不過進入二局情況急轉直下，被林泓育安打上壘後，左外野手王順和出現失誤，隨後連續遭到張閔勛、余德龍、馬傑森敲安，一口氣掉了4分。接著再保送陳晨威形成滿壘危機，教練團緊急換投，由郭郁政接手，又被林智平敲安送回1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃暐傑僅撐1局，總計面對9名打者，用球29球，被擊出4安打，失5分（3分責失）、1次保送，最快球速147公里。

比賽進行到4局下，郭郁政續投，2出局後，一壘手吉力吉撈．鞏冠出現守備失誤，讓林智平上壘，隨後林泓育敲安形成一、二壘有人。味全隨即換上陳禹勳，但林承飛再補上一安打，壘上跑者全數推進。不過樂天衝本壘時遭外野回傳觸殺，經重播確認維持出局判決，味全化解危機。

5局下，龍隊守備又出包。馬傑森遭觸身球上壘，陳晨威隨即擊出右外野安打，本來僅是一、二壘有人，不過右外野手曾聖安處理球發生失誤，馬傑森直接繞回本壘得分，陳晨威也趁勢推進到三壘。接著曾聖安回傳二壘時再度發生失誤，讓陳晨威順勢衝回本壘追加分數。樂天靠著對手連續兩次失誤拿下2分，以7比1拉開差距。

值得一提的是，龍隊單場發生5次失誤，是近3年最慘，「新龍」成軍以來單場最多失誤是2022年6月5日對統一獅之戰的6次。

7局上，味全龍展開反攻，陳子豪先擊出安打，吉力吉撈．鞏冠補上左外野二壘打，形成二、三壘有人。隨後張政禹擊出滾地球，樂天守備也發生傳球失誤，陳子豪趁機回本壘得分，壘上跑者也全部推進。接著劉基鴻敲安再添1分，郭嚴文代打高飛犧牲打，送回壘上跑者，龍隊單局追回2分。雖然氣勢一度拉起，但後續打者未能延續攻勢，留下殘壘，比分追成4比7。

魔神樂表現穩健，主投6局僅被擊出4安，唯一失分是4局被吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲。他收下個人本季第12勝，並列勝投王。



▲黃暐傑 。（圖／味全龍提供）

