運動雲

>

黃暐傑初先發僅1局丟5分、龍隊守備雪崩送分　桃猿7比4笑納3連勝

▲魔神樂、陳晨威 。（圖／樂天桃猿提供）

▲魔神樂 。（圖／樂天桃猿提供）

記者王真魚／桃園報導

味全龍首輪新秀黃暐傑，今（16日）迎來職棒生涯首次先發，不過狀況不理想，僅投2局就退場，失掉5分（3分責失），讓球隊陷入落後。反觀樂天桃猿打線延續火力，並趁對方失誤連連搶分，最終7比4擊敗味全龍，收下3連勝。

黃暐傑首局展現壓制力，讓樂天打線三上三下。不過進入二局情況急轉直下，被林泓育安打上壘後，左外野手王順和出現失誤，隨後連續遭到張閔勛、余德龍、馬傑森敲安，一口氣掉了4分。接著再保送陳晨威形成滿壘危機，教練團緊急換投，由郭郁政接手，又被林智平敲安送回1分。

[廣告]請繼續往下閱讀...

黃暐傑僅撐1局，總計面對9名打者，用球29球，被擊出4安打，失5分（3分責失）、1次保送，最快球速147公里。

比賽進行到4局下，郭郁政續投，2出局後，一壘手吉力吉撈．鞏冠出現守備失誤，讓林智平上壘，隨後林泓育敲安形成一、二壘有人。味全隨即換上陳禹勳，但林承飛再補上一安打，壘上跑者全數推進。不過樂天衝本壘時遭外野回傳觸殺，經重播確認維持出局判決，味全化解危機。

5局下，龍隊守備又出包。馬傑森遭觸身球上壘，陳晨威隨即擊出右外野安打，本來僅是一、二壘有人，不過右外野手曾聖安處理球發生失誤，馬傑森直接繞回本壘得分，陳晨威也趁勢推進到三壘。接著曾聖安回傳二壘時再度發生失誤，讓陳晨威順勢衝回本壘追加分數。樂天靠著對手連續兩次失誤拿下2分，以7比1拉開差距。

值得一提的是，龍隊單場發生5次失誤，是近3年最慘，「新龍」成軍以來單場最多失誤是2022年6月5日對統一獅之戰的6次。

7局上，味全龍展開反攻，陳子豪先擊出安打，吉力吉撈．鞏冠補上左外野二壘打，形成二、三壘有人。隨後張政禹擊出滾地球，樂天守備也發生傳球失誤，陳子豪趁機回本壘得分，壘上跑者也全部推進。接著劉基鴻敲安再添1分，郭嚴文代打高飛犧牲打，送回壘上跑者，龍隊單局追回2分。雖然氣勢一度拉起，但後續打者未能延續攻勢，留下殘壘，比分追成4比7。

魔神樂表現穩健，主投6局僅被擊出4安，唯一失分是4局被吉力吉撈．鞏冠轟出陽春砲。他收下個人本季第12勝，並列勝投王。
 

▲▼黃暐傑 。（圖／味全龍提供）

▲黃暐傑 。（圖／味全龍提供）
 

關鍵字： 棒球味全龍樂天桃猿失誤逆轉中職

分享給朋友：

追蹤我們：

推薦閱讀

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

樂天桃猿推大師兄復刻球衣　今晚賽後還有驚喜

樂天桃猿推大師兄復刻球衣　今晚賽後還有驚喜

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

兄弟二軍人手不足已取消3場賽事！球團曝2人去當兵：盼傷兵盡快歸隊

兄弟二軍人手不足已取消3場賽事！球團曝2人去當兵：盼傷兵盡快歸隊

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

勇士新報價3年22.6億仍有球隊選項　庫明加：你們真想要我？

大谷翔平連續20場上壘！道奇延長賽失利　費城人連兩年分區封王

大谷翔平連續20場上壘！道奇延長賽失利　費城人連兩年分區封王

黃暐傑初先發僅撐1局　2局慘失5分提前退場

黃暐傑初先發僅撐1局　2局慘失5分提前退場

【很累勿吵】洗澡累到翻 臘腸狗睡到吐舌還叫不醒

熱門新聞

兄弟怎麼可能！？葉君璋驚聞二軍連3戰喊卡　古久保也認為值得探討

直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

鄧愷威連K卡洛爾！先發4局5K失1分　巨人遭響尾蛇逆襲1比8落敗

道奇擊敗巨人功臣來自休息區　蒙西鷹眼發覺對手「沒踩一壘」

樂天桃猿推大師兄復刻球衣　今晚賽後還有驚喜

大谷翔平17日先發前最終調整　熱身時「前隊友化身保鑣」護駕

讀者回應

﻿

熱門新聞

1兄弟二軍取消3戰　葉總驚問怎麼可能

2直擊！　「最年輕部長」求關聖帝君保佑

3鄧愷威連K台美混血卡洛爾

4道奇擊敗巨人功臣來自「休息區」

5樂天推大師兄復刻球衣　賽後還有驚喜

最新新聞

1范國宸差點完全打擊　率悍將退獅

2黃暐傑爆了..龍守備雪崩送分 猿3連勝

3U18三小吱18日加盟 備戰台日韓交流賽

4黃暐傑初先發僅撐1局　2局慘失5分

5樂天推大師兄復刻球衣　賽後還有驚喜

熱門快報

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

抽！轟吧！全壘打音樂劇門票

即日起至9/17止，下載新聞雲APP，抽轟吧！全壘打音樂劇門票，一人中獎，三人同行！

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

連假假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

9/23直播揭曉百大台企影響力榜單

頂尖台企匯集！2025全球產業脈動與海外台灣企業影響力經貿論壇

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場暑假抓抓樂，等你來挑戰！

全聯宵夜大PK

全聯宵夜大PK

「文里補習班」開課啦！今天要來補「好眠」，開箱6樣全聯宵夜，讓你吃飽好睡覺！

快來追蹤ETtoday！

快來追蹤ETtoday！

點擊右上角的星星追蹤ETtoday，讓你一手掌握最即時的時事焦點，輕鬆成為話題大師！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

熱門影音

全站熱門影音

甜蜜復仇！U18台灣3比2勝韓國奪季軍　江庭毅安打+關鍵判決致勝

U18曾聖恩衝回致勝分「沒想滑壘怕撞捕手」　錯愕被趕出場

【性別檢測卡關】林郁婷無緣拳擊世錦賽！李洋：全力幫她爭取

【世代交替】Dirk比臉頰愛心熱擁天才狀元弗拉格

U18帕蘇拉二刀流亮相　142公里生涯最快球速壓制日本3上3下

【龔益霆首露面】三立前高層兒涉性侵！抵達北檢沉默不語

【應曉薇母女情深】女兒「希望跟阿北都順利回家」

婁峻碩.焦凡凡曬超音波照 我要當爸爸了!!!

【後照鏡變雪花頻道】以為壞了...夫妻轉頭一看....

#阿嬤 的巨大坐騎 「70kg #高山犬 」無奈跟鄰居抱怨調皮事XD
東森新媒體控股股份有限公司 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366