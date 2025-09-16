運動雲

庫明加與柯爾關係早破裂？勇士老闆曾拒用他換雙冠悍將卡魯索

▲勇士柯爾、庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲拉卡柏曾拒絕把庫明加放進卡魯索的交易案，視他為長期核心。（圖／達志影像／美聯社）

記者游郁香／綜合報導

勇士與庫明加（Jonathan Kuminga）的續約價碼談不攏，距離10月1日合格報價截止只剩下不到兩周，內部氛圍愈發緊張。《ESPN》披露，老闆拉卡柏（Joe Lacob）依舊視他為長期核心，過去曾拒絕把他放進雙冠悍將卡魯索（Alex Caruso）的交易方案。但另一位名記者麥克馬洪（Tim MacMahon）直言，主帥柯爾（Steve Kerr）與庫明加的關係已「徹底破裂」。

據《ESPN》報導，勇士曾有機會將庫明加送到芝加哥，換回防守悍將卡魯索，但拉卡柏當時堅決反對，仍看好庫明加的未來發展。庫明加今年季後賽次輪對灰狼的系列賽，從替補邊緣一躍成為球隊得分王，表現讓拉卡柏讚不絕口。

▲▼勇士一哥柯瑞、主帥柯爾。（圖／達志影像／美聯社）

▲名記者爆料柯爾與庫明加關係已破裂，恐成勇士隱憂。（圖／達志影像／美聯社）

然而，另一位資深記者麥克馬洪在節目上爆料，庫明加與主帥柯爾的合作關係幾乎沒有修復可能，「柯爾不想要庫明加，而庫明加也不想為勇士打球，因為他清楚教練根本不看重他。」他形容這段關係就像「離婚後還為了小孩勉強住在一起」，註定不會有好結果。

麥克馬洪更警告，若勇士在沒有解決矛盾的情況下硬留庫明加，將嚴重影響團隊化學反應，「這會是一場災難。」他指出，庫明加一心想要球權與上場時間，並不符合柯爾的體系需求。

庫明加已經拒絕勇士新開出的3年7520萬美元延長合約，他手上的800萬美元合格報價，則能讓他在2025-26賽季握有交易否決權，明夏成為完全自由球員。隨著期限將至，勇士與庫明加之間的裂痕，恐怕比外界想像得更深。

▲▼勇士庫明加。（圖／達志影像／美聯社）

▲庫明加上季在對灰狼系列賽中，成為勇士得分王。（圖／達志影像／美聯社）

關鍵字： NBA勇士庫明加柯爾拉卡柏

