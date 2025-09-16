戴資穎化身戒菸大使　呼籲尋求專業「成功率提高4倍」

▲戴資穎化身戒菸大使，強調戒菸要尋求專業協助，成功率可提升4倍。（圖／翻攝自Facebook／雄健康－高雄市政府衛生局 ）

記者游郁香／綜合報導

已經淡出賽場的台灣羽球天后戴資穎，最近化身「戒菸大使」，替高雄市政府衛生局拍攝廣告，呼籲民眾尋求專業協助戒菸，並強調「成功率可以提高4倍」。小戴表示，透過專業門診、藥師諮詢或免費專線，每年最多可獲得兩次療程補助，戒菸「省錢又輕鬆」。

廣告中，小戴清楚介紹了3大管道。第一，可前往戒菸門診，由醫師與衛教師量身打造專屬計畫；第二，可到藥局向藥師諮詢尼古丁替代療法，包括咀嚼錠、貼片與噴霧等藥物；第三，撥打免費戒菸專線0800-63-63-63即可獲得協助。不分對象，均免收戒菸藥品部分負擔費用，每年補助兩次，每次可獲8周藥品，大幅降低戒菸成本。

雖然告別國際賽場，小戴仍持續活躍在不同領域。她即將在9月28日亮相「Red Bull鬥拍」全國總決賽，這項賽事今年首次與「高雄羽球大師賽」攜手合作，觀眾只要購買大師賽決賽日門票，就能「一票雙享」賽後免費觀賞鬥拍總決賽，還有機會近距離與小戴互動。

「Red Bull鬥拍」賽事特別融入小戴的招牌技術，擊球落在對手「觸地禁止區」可直接得2分，讓比賽更添驚喜與戰術變化。小戴不僅在賽場上留下傳奇，如今也在推廣健康與羽球文化上持續發光發熱。